Ils n'auraient jamais dû importer 70 kilos de champignons en douce

Lors d’un contrôle à la frontière suisse, quatre hommes ont été arrêté avec des sacs remplis de champignons fraîchement ramassés dans la Forêt-Noire, en Allemagne. Problème, ils avaient largement dépassé la limite autorisée.

Gregor Müller / ch media

C'est l'automne et la saison des champignons est (enfin) ouverte. La chaleur et les précipitations de l'été ont contribué à des conditions idéales pour la croissance des champignons et ça attire de nombreux cueilleurs dans les forêts de Suisse. Mais il existe des règles lorsque l'on se lance dans la cueillette de ces délices, comme une quantité maximum autorisée. Chose que quatre Suisses n'ont pas respecté et pour laquelle ils ont du faire face à des conséquences.

En effet, le week-end dernier, des gardes-frontières allemands ont découvert d'énormes quantités de champignons lorsqu'ils ont contrôlé des voyageurs au poste frontière entre Hohentengen, en Allemagne, et Kaiserstuhl en Argovie. Au total, pas moins de 71 kilos de champignons de plus que la quantité autorisée pour la consommation personnelle ont été saisi, ont annoncé les autorités du bureau de douane principal de Singen, en Allemagne, dans un communiqué.

Plusieurs paniers, sacs et sachets pleins

Ces quatre hommes – âgés de 48 à 73 ans – ont donc tenté de passer la frontière avec la Suisse en transportant chacun entre 10 et 29 kilos de champignons, comme le cèpe, une espèce particulièrement protégée. Les agents de contrôle ont trouvé dans leurs véhicules plusieurs paniers, sacs et sachets remplis de champignons qu'ils avaient cueillis dans la Forêt-Noire.

«Afin de protéger l'environnement, la loi fédérale sur la protection de la nature n'autorise que la cueillette d'une petite quantité de champignons pour la consommation personnelle», explique Sonja Müller, porte-parole du bureau de douane principal de Singen.

«Ces dernières années, on considérait ici comme valeur de référence un kilogramme de champignons frais par personne et par jour. Cette limite quantitative s'applique à tout cueilleur de champignons, même aux personnes résidant en Allemagne.» Sonja Müller

La cueillette confisquée a été détruite

Les douaniers du bureau de douane principal de Singen ont exigé des amendes d'un montant total d'environ 7200 euros pour avoir enfreint la loi fédérale sur la protection de la nature. Les cueilleurs ont également perdu leurs champignons: une utilisation judicieuse des champignons saisis n'était pas possible, c'est pourquoi ils ont été détruits, dit-on.

Si le prélèvement d'un kilos de champignon est autorisé pour la consommation personnelle, «l'infraction peut être sanctionnée par des amendes allant jusqu'à 10 000 euros, voire 50 000 euros dans des cas particuliers» – pour toutes personnes dépassant cette limite, rappelle le bureau de douane de Singen.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci