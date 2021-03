Pour la justice française, une femme se doit de coucher avec son mari

Pourquoi Vladimir Poutine devient de plus en plus brutal

Des manifestants roués de coups, des opposants politiques réprimés et des médias censurés: la Russie ressemble de plus en plus à l’ancienne Union Soviétique.

En ce moment, Twitter est artificiellement ralentit en Russie. Le Kremlin assure que le contenu interdit n’a pas été supprimé. Des mesures sont aussi prises contre Tiktok. Cette plateforme est particulièrement populaire auprès des jeunes. C'est pour cette raison qu'elle est une épine dans le pied des autorités. «Ils ont accusé l’équipe de l’opposant politique Alexei Navalny d’avoir incité des mineurs à participer aux manifestations illégales contre son emprisonnement», …