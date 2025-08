Pour la «science», nous avons parcouru les sites d'annonce à la recherche des meilleures pépites immobilières dans les principales localités de Suisse romande. Image: Comparis / Immobilier.ch / Flatfox / Captures watson

Voici ce que 2500 francs par mois permettent de louer en Suisse romande



En Suisse, la crise du logement et les augmentations de loyer à tout va nous poussent parfois à nous demander si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Mais alors, qu'est-il possible de louer pour un budget de 2500 francs en Romandie? Tour d'horizon.

Yoann Schott Suivez-moi

Plus de «Suisse»

La Suisse est frappée par une importante crise du logement, et aucun canton ne semble être épargné. Pour une écrasante majorité de la population, les dépenses liées au foyer représentent les charges obligatoires les plus lourdes à assumer mensuellement.

Alors que les prix de location des biens immobiliers continuent de grimper, qu'est-ce qu'un budget de 2500 francs nous permet d'obtenir aujourd'hui comme logis dans les grandes villes romandes? Petit tour d'horizon.

Un marché toujours plus difficile d'accès

Les loyers augmentent, mais toutes les régions ne sont pas égales à cet égard. Comme d'accoutumée, Genève et Zurich figurent au sommet des villes les plus chères du pays, à tel point qu'en 2022, Genève était le chef-lieu helvétique aux plus hauts loyers, comme le montrent ces données de Comparis pour les 4,5 pièces, entre 2018 et 2022:

Il est néanmoins intéressant de noter que cette année, au mois de juin, Genève était le seul canton à enregistrer une baisse des loyers, là où tous les autres ont affiché des hausses.

Une étude de la ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) parue en mai est arrivée à la conclusion que de nombreux résidents souhaitent déménager, mais se retrouvent figés par la flambée des prix et la raréfaction des offres.

Nous avions déjà mené une petite expérience au mois de juin, et nous avions tenté de savoir, en parcourant les annonces de logements, ce qu'un budget de 1500 francs charges comprises pouvait permettre d'obtenir comme bien dans les principales villes de Suisse.

Nous réitérons maintenant l'opération, mais cette fois-ci avec un budget de 2500 francs et uniquement dans les principales localités de Romandie, en nous basant sur les trouvailles faites un jour de référence en juillet. Voici les résultats, sans ordre particulier:

A propos de la méthode: Le site utilisé pour les recherches est Comparis, car il regroupe les annonces de plusieurs portails. Pour un jour représentatif, le logement le plus attractif a été sélectionné, avec comme budget (charges comprises) 2500 francs. La location est nécessairement à durée indéterminée ou déterminée de minimum 5 ans et concerne un bien non meublé. Les autres déterminants de l'attractivité du bien sont:



– Un emplacement plus ou moins central, ou à minima bien connecté aux réseaux de transports publics.

– Un nombre de pièces et une surface maximisés pour le budget.

– La présence d'un ascenseur, d'un balcon, d'un jardin, d'une loggia ou de toute autre plus-value spécifique.



Ont été exclues les annonces qui: ne comportaient pas de photos, n'indiquaient pas explicitement la surface en mètres carrés ou le nombre de pièces du bien, étaient trop vagues quant à l'emplacement du logement, qui concernaient des locaux commerciaux ou professionnels ou qui s'apparentaient à de fausses annonces.

Image: sda

Genève: un 4.5 pièces, cuisine comprise

Petite particularité locale: à Genève, la cuisine est considérée comme une pièce à part entière. Cet appartement serait donc considéré comme un 3,5 pièces ailleurs.

Loyer : 2420.–

: 2420.– Pièces : 4,5

: 4,5 Surface : 72 m²

: 72 m² Etage : 6 e

: 6 Ascenseur : oui

: oui Balcon : non

: non Plus-value : peinture entièrement refaite

: peinture entièrement refaite Année de construction: pas indiquée

Il s'agit d'un emplacement à proximité des commerces, des écoles et qui est très bien situé vis-à-vis des transports locaux.

Fribourg: un couloir pour y faire son jogging

C'est divisé par un large couloir que ce logis se décline de son hall à sa cuisine, sa salle de bain et ses WC, en passant par ses trois chambres et son spacieux salon. Vous avez de la visite de prévue? Aucun stress, vous avez de quoi accueillir tout le monde, à même pas une minute de la gare.

Loyer : 2370.–

: 2370.– Pièces : 4

: 4 Surface : 138 m²

: 138 m² Etage : 3 e

: 3 Ascenseur : oui

: oui Balcon : oui

: oui Plus-value : machine à laver et séchoir

: machine à laver et séchoir Année de construction: 1950

L'annonce fait en outre état de nombreuses armoires murales permettant une forte capacité de rangement et de stockage.

Delémont: nature et ville à quelques pas

Tout est dans le titre: l'emplacement fait simplement rêver, avec des espaces verts juste à côté et la gare, pour ainsi dire dans le champ de vision qu'offre le large balcon. Une cuisine tout équipée annexée à un ample salon, quatre chambres et deux salles d'eau comblent le tout.

Loyer : 2130.–

: 2130.– Pièces : 5,5

: 5,5 Surface : 157 m²

: 157 m² Etage : 1 er

: 1 Ascenseur : oui

: oui Balcon : oui

: oui Plus-value : cellier

: cellier Année de construction: 2015

Une cave et une place de parking incluse complètent le bien. Un endroit idéal pour s'établir en famille.

Lausanne: un bel espace haut de plafond

En maximisant le budget alloué à l'exercice, il est possible de s'installer dans un immeuble de caractère aux grands espaces et plafonds hauts à Lausanne. Très lumineux, le séjour et son balcon sont exposés plein sud, là où les chambres sont situées côté nord.

Loyer : 2500.–

: 2500.– Pièces : 3,5

: 3,5 Surface : 89 m²

: 89 m² Etage : 3 e

: 3 Ascenseur : oui

: oui Balcon : oui

: oui Plus-value : hauts plafonds, lave-vaisselle

: hauts plafonds, lave-vaisselle Année de rénovation: 1990

Les meubles visibles sont des projections 3D.

Le bien est très bien situé, non loin de l'hyper centre, des transports et du métro. L'annonce met également en avant des armoires murales spacieuses.

Yverdon: une vue imprenable

Yverdon propose un charmant espace mansardé, avec une belle vue sur le lac de Neuchâtel et les montagnes environnantes. L'emplacement est calme, en périphérie du centre-ville, et à seulement 15 minutes de transports de la gare.

Loyer : 2500.–

: 2500.– Pièces : 3,5

: 3,5 Surface : 104 m²

: 104 m² Etage : 3 e

: 3 Ascenseur : oui

: oui Balcon : 2

: 2 Plus-value : un balcon-terrasse de 12 m²

: un balcon-terrasse de 12 m² Année de construction: 2006

Sur l'annonce, un parking couvert, une buanderie commune et une grande cave sont également mentionnés. Les deux balcons, situés à l'opposé l'un de l'autre, seraient tous deux bien ensoleillés.

Montreux: la belle vie, à deux pas des quais

C'est dans un bâtiment magnifique, au sein d'un quartier prisé de Montreux que ce bien a été trouvé. Proche des commerces et des commodités, il est notamment très proche à la fois des quais et du lac pour flâner et de la gare CFF (4 minutes) pour se déplacer.

Loyer : 2490.–

: 2490.– Pièces : 5

: 5 Surface : 119 m²

: 119 m² Etage : 2 e

: 2 Ascenseur : non

: non Balcon : oui

: oui Plus-value : bâtiment et quartier splendides

: bâtiment et quartier splendides Année de construction: pas indiquée

Dans l'annonce, la présence de quatre chambres spacieuses est mise en avant, de même qu'une cuisine fermée et un WC/salle de bain séparés. Le balcon est accessible par le séjour.

Neuchâtel: vivre au contact de la nature

Situé au rez-de-chaussée, cet appartement très spacieux a l'avantage d'être situé dans une zone très calme, à seulement 15 minutes en transports du centre et de la gare. Un poumon urbain boisé est en outre situé à une centaine de mètres.

Loyer : 2325.–

: 2325.– Pièces : 5.5

: 5.5 Surface : 120 m²

: 120 m² Etage : Rez-de-chaussée

: Rez-de-chaussée Ascenseur : oui

: oui Terrasse : 2

: 2 Plus-value : terrasses ouvertes sur un jardin commun

: terrasses ouvertes sur un jardin commun Année de construction: pas indiquée

Le jardin commun, accessible par les deux terrasses, offre un espace vert agréable. Les terrasses, quant à elles, sont renfoncées, et permettent une bonne privacité.

La Chaux-de-Fonds: un séjour-cuisine épique

Parfaitement localisé dans un quartier calme, cet espace de vie est baigné de lumière avec sa cuisine ouverte a de quoi ravir n'importe quelle famille, avec notamment trois chambres à coucher spacieuses.

Loyer : 2350.–

: 2350.– Pièces : 5

: 5 Surface : 140 m²

: 140 m² Etage : 1 er

: 1 Ascenseur : oui

: oui Balcon : oui

: oui Plus-value : grande cuisine américaine ouverte

: grande cuisine américaine ouverte Année de construction: pas indiquée

La salle de bain dispose de deux vasques et d'une baignoire. A ce prix, on peut difficilement rêver mieux. L'annonce met tout spécialement en avant l'excellent entretien de l'immeuble.

Sierre: 4,5 pièces et de quoi payer les courses

Pour bien moins que le budget alloué, nous avons trouvé un espace plus que convaincant à Sierre. Il serait sans le moindre doute possible, en opérant une veille, de trouver sensiblement plus grand encore pour 2500 francs. Il semblerait donc que la localité valaisanne soit très propice aux budgets plus serrés.

Loyer : 1820.–

: 1820.– Pièces : 4,5

: 4,5 Surface : 115 m²

: 115 m² Etage : 3 e

: 3 Ascenseur : pas indiqué

: pas indiqué Balcon : 2

: 2 Plus-value : présence d'un galetas

: présence d'un galetas Année de construction: pas indiquée

L'annonce fait l'étalage de plusieurs arguments solides: un galetas, une place de parking extérieure, une cave et une buanderie collective. Deux des trois chambres, celles propices aux enfants, disposent d'armoires encastrées.

Sion: un duplex résolument royal

Dans un espace résidentiel paisible et non loin des zones urbaines, ce duplex royal en attique a de quoi attiser les convoitises. Il se comporte notamment de quatre chambres à coucher et de deux salles de bain.

Loyer : 2350.–

: 2350.– Pièces : 5,5

: 5,5 Surface : 180 m²

: 180 m² Etage : 2 e

: 2 Ascenseur : pas indiqué

: pas indiqué Balcon : 2

: 2 Plus-value : buanderie privative

: buanderie privative Année de construction: pas indiquée

En plus de toutes ses qualités, ce bien est pourvu d'un box de garage fermé, d'une place de parking et d'une cave. La classe à la Valaisanne, en somme.

Bienne: le luxe au cœur de la ville

C'est dans le centre, à 10 minutes de la gare et à peine plus des quais et des parcs, que l'on trouve ce fantastique appartement spacieux et moderne.

Loyer : 2495.–

: 2495.– Pièces : 4

: 4 Surface : 140 m²

: 140 m² Etage : 3 e

: 3 Ascenseur : oui

: oui Balcon : oui (loggia)

: oui (loggia) Plus-value : lave-vaisselle

: lave-vaisselle Année de rénovation: 2018

Sa loggia et sa cuisine ouverte avec ilot central font tout le charme du séjour. Il faut en revanche admettre que la vue laisse clairement à désirer, des rideaux sont à prévoir.

Conclusion

Comme lors de notre test de juin dernier avec un budget de 1500 francs, cette expérience n'a rien de scientifique, il s'agit bien entendu d'une réflexion ouverte. Il apparait cependant clair que plus le nombre d'habitants d'une ville est élevé, moins le marché locatif est intéressant.

En somme: on dispose de plus de surface et de pièces avec moins d'argent dans les localités de plus modestes tailles, comme Sierre ou Delémont. Sans surprise, c'est à Genève et Lausanne qu'il a été le plus ardu de trouver des biens intéressants pour le budget alloué.