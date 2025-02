Le Liban a mis en place un nouveau gouvernement

«J'espère que ce sera un gouvernement de réforme et de salut», a déclaré Nawaf Salam dans une déclaration télévisée. Keystone

Nawaf Salam prend la tête du nouveau gouvernement libanais, marqué par l’espoir d’un renouveau après de longues négociations.

Un nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salam a été formé samedi au Liban après plusieurs semaines de difficiles tractations, a annoncé la présidence de la République. L'ONU a salué «un nouveau chapitre plus radieux pour le Liban».

«Le président (Joseph) Aoun a signé un décret acceptant la démission du gouvernement du premier ministre (par intérim) Najib Mikati (...) et un autre sur la formation d'un gouvernement de 24 ministres» dirigé par Salam, a déclaré la présidence dans un communiqué.

Après plus de deux ans de gouvernance intérimaire, l'affaiblissement du mouvement pro-iranien Hezbollah lors de sa guerre avec Israël a permis à l'ancien chef de l'armée Joseph Aoun, considéré comme le candidat préféré de Washington, d'être élu président et d'approuver Nawaf Salam comme premier ministre.

Le premier ministre libanais a déclaré samedi que son nouveau cabinet s'efforcerait d'être un «gouvernement de réforme», s'engageant à «rétablir la confiance» avec la communauté internationale après une guerre dévastatrice entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah.

«J'espère que ce sera un gouvernement de réforme et de salut», a déclaré Nawaf Salam dans une déclaration télévisée quelques instants après la formation de son cabinet, ajoutant qu'il s'efforcerait de «rétablir la confiance entre les citoyens et l'Etat, entre le Liban et ses voisins arabes, et entre le Liban et la communauté internationale».

Le gouvernement est confronté à la tâche ardue de mettre en oeuvre les réformes nécessaires pour débloquer des milliards de dollars auprès des donateurs internationaux dans un contexte de forte crise économique au Liban, de superviser un fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et de reconstruire un pays marqué par la guerre.

Il devra également revoir les accords, notamment avec le Fonds monétaire international, et préparer les élections législatives prévues pour l'année prochaine.

L'ONU a salué samedi la formation de ce nouveau gouvernement, qui «annonce un nouveau chapitre plus radieux pour le Liban», a déclaré le bureau de la représentante des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, dans un communiqué. (chl/ats)