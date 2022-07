Après-midi chill au soleil au bord du lac cet après-midi? Vous n'étiez pas les seuls. Image: keystone

Vendredi, il a fait jour pour 99% de la population mondiale

Que la lumière soit, et la lumière fut. Vendredi à 13h15, la quasi-entièreté de la population mondiale vivait de jour! Comment est-ce possible?

Vendredi était un jour très particulier pour les Terriens. Si le 21 juin dernier était le jour le plus long de l'année, vendredi 8 juillet était le jour où le soleil a éclairé en même temps la plus grande partie de la population mondiale, comme l'explique le site Time and date.

L'évènement a eu lieu à 13h15, heure suisse. À ce moment-là, environ 7,7 milliards de personnes reçoivent de la lumière du jour, y compris 1,2 milliard au crépuscule. Un beau moment d'unité pour la terre (qui aurait bien besoin de s'en rendre compte).

90% de la population dans l'Hémisphère nord

Ce pic de lumière du jour dans l'année est logiquement proche du 21 juin, la date du solstice d'été. Mais celui-ci n'est valable que dans l'Hémisphère nord. Toutefois, la majeure partie des terres émergées y sont situées, tout comme la majorité de la population terrestre: près de 90%.

Cependant, il y a des zones dans l'Hémisphère nord où il n'y a rien (dans le Pacifique) et des zones dans l'Hémisphère sud quand même passablement peuplées, notamment en Amérique du Sud. Aussi, la date du 8 juillet est celle où la ligne de la zone ensoleillée s'est déplacée sur son emplacement le plus optimal.

Un moment crépusculaire

Les personnes qui seront «en plein jour» ne seront toutefois «que» 83% de la population, un autre 16% étant dans la partie «crépusculaire».

Cette zone de lever ou de coucher du soleil représente à elle seule pas loin d'1,2 milliard d'habitants. Il s'agit notamment de la Californie et la côte ouest américaine, le Mexique, le Chili, l'Argentine, la côte chinoise, la péninsule coréenne et le Japon.

Les bons en calcul auront remarqué que les Australiens, les Néo-Zélandais les Papouans-néo-Guinéens (oui, on dit comme ça) ou encore des Fidjiens ne feront pas partie du club aujourd'hui, ils représentent donc environ 1% de la population mondiale.

Celui-ci se découpe en plusieurs états, le crépuscule «civil» (quand le soleil se lève ou baisse à l'horizon), «nautique» (quand le soleil monte ou descend sur la ligne d'horizon) et «astronomique» (quand on ne voit pas le soleil mais qu'il y a de la lumière résiduelle).

Le «crépuscule astronomique», ou «nuit incomplète». Image: keystone

Donc oui, 99% c'est un peu de la triche, mais 90 à 96% de la population était tout de même clairement dans la lumière du jour vendredi à 13h15. Et ça, c'est émouvant. Oui.