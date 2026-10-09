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Bz ta prof, pas les nôtres, Macron s'indigne contre France 2

Macron fait pression pour censurer la liberté d&#039;expression en manif
Le président français Emmanuel Macron s'indigne de la liberté d'expression.Image: montage watson

«Bz ta prof, pas les nôtres»: Macron s'en prend aux médias

Les autorités françaises limitent la liberté d'expression des manifestants. Maintenant, c'est Emmanuel Macron qui fait pression sur les médias publics.
09.10.2026, 09:3509.10.2026, 09:35

Depuis plusieurs jours, des élèves manifestent en France pour réclamer davantage de moyens pour les établissements scolaires et une plus grande égalité dans l'accès à l'éducation. Mais un slogan visant le président Emmanuel Macron et son épouse va beaucoup trop loin aux yeux du chef de l'Etat.

La chaîne France 2 a diffusé une pancarte de manifestants sur laquelle on pouvait lire: «Macron bz ta prof, pas les nôtres». Notons que les policiers français filtrent actuellement les pancartes autorisées en manifestation et censurent arbitrairement ce qui leur déplaît, indique un major de police à Mediapart en évoquant «des consignes de la hiérarchie». Mais dans le cas de l'affiche concernée, qui a fait rire l'agent qui la contrôlait comme on peut le voir sur une séquence filmée, son porteur avait eu le droit de la conserver.

Macron bz ta prof, pas les nôtres, la pancarte qui énerve Macron
Voici la pancarte en question.Image: capture d'écran

Le slogan fait référence à la rencontre entre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, qui était alors son enseignante. Les élèves veulent ainsi faire comprendre au président qu'il ne doit pas mener sa politique au détriment de leurs professeurs. Cette formule revient régulièrement sur les pancartes des manifestants, parmi de nombreux autres slogans.

Une pancarte diffusée au journal de 13 heures

Selon Le Parisien, Emmanuel Macron serait hors de lui après la diffusion de cette pancarte mardi, lors du journal de 13 heures, d'autant qu'aucun responsable de la chaîne n'a présenté d'excuses par la suite. La polémique a également pris de l'ampleur après la publication, par le site internet de droite Destination Télé, d'une capture d'écran de cette séquence qui n'avait duré que quelques secondes.

Students protest against under-resourced schools as they march towards the Place de la Bastille in Paris, Thursday, Oct. 8, 2026. Placards read:&quot; No future without culture,&quot; and &quot;Tasty ...
Une gande diversité dans les pancartes.Image: keystone

«Nous ne sommes pas responsables de ce qui est écrit sur les pancartes des manifestants», a déclaré Julien Duperray, responsable de la rédaction nationale de France Télévisions. Mais, toujours selon Le Parisien, la télévision publique redouterait des représailles politiques sous forme de coupes budgétaires. Le gouvernement prévoirait une baisse de 47 millions d'euros pour France Télévisions en 2027, après les 86 millions déjà retirés au groupe public en 2026.

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Julien Duperray a donc reconnu: «Notre rôle est de garder le contrôle sur ce que nous montrons dans nos émissions. En particulier lorsque certains mots peuvent être insultants. Ce rappel a été adressé par la direction à toutes les équipes de rédaction.»

Mais un précédent gênant existe: en 2018, France 3 avait effacé le mot «dégage» d'une pancarte «Macron dégage». Suite à cette affaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait mis en demeure France Télévisions pour manquement à ses obligations d'honnêteté et de rigueur de l'information. (hun avec leh/sda/dpa)

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source: keystone / peter schneider
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