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Naufrage au nord de Chypre: le bilan passe à 19 morts

Vessels sail near the port of Kyrenia as an ambulance is parked on the waterfront in the Turkish-occupied northern part of Cyprus, Sunday, Aug. 30, 2026, after a catamaran-style ferry overturned off t ...
Les secours sont à la recherche de survivant du naufrage d'un ferry.Keystone

Naufrage au nord de Chypre: le bilan passe à 19 morts

Neuf personnes restent portées disparues après le naufrage du ferry FiloJet, le 30 août, selon les autorités locales.
30.08.2026, 17:2104.10.2026, 10:35

Le bilan du naufrage d'un ferry à la fin août au large du nord de Chypre s'est alourdi selon les autorités locales à 19 morts. Neuf personnes sont toujours portées disparues.

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Le nouveau bilan a été rendu public samedi dans un communiqué d'Ünal Üstel, premier ministre de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) – entité reconnue uniquement par Ankara -, selon l'agence officielle TAK.

Le ferry FiloJet transportait 267 personnes lorsqu'il a chaviré peu après son départ de ce port le 30 août. 239 ont pu être secourues en mer. L'épave a été localisée à une profondeur de 554 mètres au large de Kyrenia (Girne en turc), sur la côte nord de l'île divisée, selon les autorités.

Üstel a indiqué que les recherches sur l'épave sont désormais terminées, mais que les efforts pour retrouver les personnes toujours portées disparues se poursuivraient.

Neuf personnes arrêtées

Quelques heures après la tragédie, la police a arrêté neuf personnes soupçonnées d'homicide par négligence, parmi lesquelles le capitaine du ferry, sept membres d'équipage et un directeur de Filo Denizcilik, l'exploitant du ferry.

Les neuf personnes ont de nouveau comparu vendredi devant le tribunal de Kyrenia lors d'une audience au cours de laquelle leur placement en détention provisoire a été prolongé de sept jours supplémentaires, selon le site d'information Kibris Postasi.

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Lors de cette audience, la police a indiqué que la «boîte noire» du ferry avait été remise aux autorités turques le 30 septembre, précisant que son analyse prendrait du temps.

Les enquêteurs ont également indiqué avoir reçu un rapport d'expert décrivant les réparations précédemment effectuées sur le ferry comme «superficielles, insuffisantes et inacceptables». Ils ont en outre découvert que les portes étanches du navire n'avaient pas été correctement fermées avant le départ, a rapporté Kibris Postasi. (dal/ats/afp)

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