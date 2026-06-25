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Ces destinations connaissent un boom des réservations en Suisse

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L'effet de rattrapage est particulièrement marqué pour la Turquie et Chypre chez TUI Suisse.Keystone

Ces destinations connaissent un boom des réservations en Suisse

Le voyagiste TUI Suisse enregistre un effet de rattrapage depuis la fin de la guerre en Iran. La Turquie et Chypre sont notamment fortement plébiscitées.
25.06.2026, 13:4525.06.2026, 13:45

Le voyagiste TUI Suisse profite d'un effet de rattrapage dans les réservations pour les vacances d'été. À l'attentisme de la clientèle en raison du conflit au Proche-Orient succède une vague de réservations de dernière minute. «Après une certaine réticence liée aux développements géopolitiques de ce printemps, nous constatons depuis quelques semaines une nette reprise et une augmentation réjouissante des réservations pour l'été», a indiqué jeudi devant la presse Nicole Pfammatter, fraîchement nommée à la tête de TUI Suisse.

L'effet de rattrapage est particulièrement marqué pour la Turquie et Chypre, destinations qui avaient particulièrement souffert des conséquences de la guerre au Proche-Orient. Pour l'automne, la responsable s'attend à ce que l'Egypte reprenne quelques couleurs, après une baisse marquée de la demande.

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«Les réservations de dernière minute sont vraiment liées à l'incertitude qui a prévalu ce printemps», a expliqué Pfammatter. L'année dernière, la clientèle avait en effet réservé ses vacances d'été en moyenne 210 jours à l'avance.

Nicole Pfammatter, responsable de l&#039;unité commerciale suisse Hotelplan Suisse.
Nicole PfammatterImage: dr

«85% de notre clientèle réservent pour un séjour en Méditerranée». La Grèce, l'Espagne, la Turquie, l'Italie et Chypre composent ainsi le top 5 des destinations proches les plus prisées.

L'impact de l'IA

Sur le volet des prix, la stabilité prévaut. «Pour les clients, les voyages à forfait offrent une sécurité, notamment grâce à la garantie des prix», explique-t-elle. TUI n'applique en effet aucune majoration a posteriori sur les réservations déjà effectuées.

L'intelligence artificielle (IA) est un nouvel outil qui influence les comportements de la clientèle lors de la recherche de voyages.

«Dans le groupe, les investissements dans la technologie sont essentiels pour s'adapter à ces changements»
Nicole Pfammatter

Lorsque les freins réglementaires seront levés, des réservations pourraient également se faire directement depuis les assistants IA, influençant la manière dont TUI conseille, informe et vend ses séjours à la clientèle.

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Questionnée sur la cession récente de Cruisetour à e-hoi, Mme Pfammatter a indiqué que l'activité avait ainsi trouvé un partenaire fort, capable d'accompagner le développement technologique et de fournir les volumes. «TUI Suisse a désormais accès à un portefeuille de bateaux plus large et l'activité peut progresser de manière optimale», a-t-elle expliqué.

Au niveau du groupe TUI, les capacités pour les croisières ont progressé de 40%, accompagnant une demande en croissance sur ce segment.

Conquérir la Romandie

TUI Suisse veut mieux cibler le marché romand. «Il y a un potentiel de croissance en Suisse romande à exploiter», a souligné Nicole Pfammater. L'ancienne figure phare du concurrent Hotelplan, repris par Dertour dans le contexte de la réorganisation de Migros, veut mieux cibler la clientèle francophone, en s'adaptant à ses spécificités.

«La clientèle romande est très attachée à la relation personnelle avec les conseillers, pas nécessairement en agence, également via les appels téléphoniques, nous devons prendre en compte ses besoins», a expliqué Pfammatter.

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La Suisse romande ne pèse qu'environ 13 à 14% des recettes de TUI Suisse actuellement, et la responsable estime que cette part pourrait fortement progresser. «Nous sommes en relations avec TUI France et notre ambition et d'étendre notre activité depuis les aéroports de Bâle et de Genève», a-t-elle indiqué. (jzs/ats/awp)

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