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Moscou propose son aide à l'Iran pour une médiation

Moscou propose son aide à l'Iran pour une médiation

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué, lors d'un appel mercredi avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, que son pays était prêt à contribuer aux efforts de médiation dans la guerre au Moyen-Orient, selon l'agence de presse officielle iranienne Irna.
07.10.2026, 22:5707.10.2026, 22:57

La Russie «soutient les initiatives diplomatiques» menées par plusieurs pays pour réduire les tensions, a déclaré M. Poutine, selon le compte-rendu de cet entretien publié par Irna. Il a ajouté que Téhéran «pouvait être assuré que Moscou était également prêt à jouer un rôle et à apporter son aide à cet égard».

La Russie et l'Iran, deux des pays les plus lourdement sanctionnés au monde et alliés de longue date, ont fortement accru leurs liens militaires et économiques depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

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Dans ce contexte, les deux dirigeants ont fait part de leur souhait de développer leur coopération bilatérale «dans différents domaines», selon le chef d'Etat iranien qui a évoqué la «trajectoire positive et l'essor des relations» entre les deux pays, écrit l'agence.

Tensions auteur du détroit d'Ormuz

Plus de sept mois après le lancement d'une offensive israélo-américaine contre l'Iran, les pourparlers entre Washington et Téhéran semblent dans l'impasse. Malgré la conclusion d'un cessez-le-feu en avril suivi d'un protocole d'accord en juin, les hostilités ont repris en juillet autour du stratégique détroit d'Ormuz.

Téhéran revendique le contrôle de cette voie, par laquelle transitait avant la guerre un cinquième des hydrocarbures mondiaux, et y entrave la circulation maritime. Washington impose en retour un blocus naval aux ports iraniens.

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Fin septembre, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait déclaré à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies que Moscou était prêt à aider pour stabiliser la situation dans le détroit d'Ormuz et le Golfe. (sda/ats/afp)

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