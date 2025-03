Cette avalanche a été filmée dans le nord de l'Inde, dans l'Etat du Jammu-et-Cachemire, Image: watson

Elle les a engloutis vivants

Dans le Cachemire, une région du nord de l'Inde, une avalanche massive a été filmée par des routiers. Aussi impressionnantes que sont les images, ils sont sains et sauf.

Une avalanche massive a frappé mercredi la région de Sarbal à Sonmarg, dans le district de Ganderbal au Jammu-et-Cachemire, un Etat du Nord de l'Inde. Une vidéo de l'avalanche a été filmée par des routiers dont le camion s'est fait engloutir. Miraculeusement, il n'y a eu ni morts ni blessés, selon les dernières informations.

Vidéo: twitter

Les avalanches et les glissements de terrain sont courants dans l’Himalaya, en particulier en hiver. Indépendamment de l’activité humaine ou sismique, elles surviennent généralement lorsqu’une chute de neige fraîche ajoute une nouvelle couche au manteau neigeux.

L'Himalaya occidental où l'on trouve les régions enneigées du Jammu-et-Cachemire, de l'Himachal Pradesh et de l'Uttar Pradesh occidental est particulièrement touchée.

D'autres ont eu moins de chance

Le dimanche 2 mars, 46 ouvriers du bâtiment ont été secourus vivants dans l’Etat indien de l’Uttarakhand après avoir été pris au piège sous une avalanche. Pendant 36 heures, ils ont trouvé refuge dans des conteneurs métalliques. Malheureusement, huit autres travailleurs n’ont pas survécu.

Ces phénomènes sont exacerbés par la crise climatique, qui rend ces catastrophes naturelles plus fréquentes et imprévisibles que jamais. D’après un rapport publié en 2023 par le Centre international de développement intégré des montagnes, la fonte des glaciers himalayens s’accélérerait de 65% par rapport à la décennie précédente, augmentant ainsi les risques d’avalanches, d’inondations et d’éboulements.