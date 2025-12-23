Le pape demande une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier
Le pape Léon XIV a demandé mardi soir une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier. Il n'a pas mentionné de conflit particulier mais a dit regretter le fait que «la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve».
«Peut-être nous écouteront-elles et y aura-t-il 24 heures de paix dans le monde entier», a ajouté le pape américain, à la sortie de sa résidence de Castel Gandolfo, dans les environs de Rome, avant de regagner le Vatican. «Ce qui m'attriste particulièrement, c'est le fait que la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve.»
Léon XIV doit célébrer mercredi soir sa première messe de Noël depuis qu'il a été élu pape avant de prononcer jeudi à midi la traditionnelle bénédiction «Urbi et Orbi» (à la ville et au monde), dans laquelle le souverain pontife se livre traditionnellement à un tour d'horizon des conflits dans le monde. (mbr/ats)