stratus fréquent
DE | FR
burger
International
pape léon XIV

Léon XIV demande une trêve d'un jour pour Noël dans le monde

Le pape demande une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier

Pope Leo XIV talks to journalists as he leaves the Castel Gandolfo residence to head to the Vatican, Tuesday, Dec. 23, 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia) Italy Pope
Léon XIV s'est exprimé mardi devant des journalistes à la sortie de sa résidence de Castel Gandolfo.Keystone
A la veille de Noël, le pape Léon XIV a lancé un appel solennel à une trêve mondiale de 24 heures, déplorant que la Russie semble avoir rejeté cette demande de paix.
23.12.2025, 21:4223.12.2025, 21:42

Le pape Léon XIV a demandé mardi soir une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier. Il n'a pas mentionné de conflit particulier mais a dit regretter le fait que «la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve».

«Je renouvelle cette demande à toutes les personnes de bonne volonté afin qu'elles respectent au moins, en cette fête de la naissance du Sauveur, une journée de paix»
Léon XV

«Peut-être nous écouteront-elles et y aura-t-il 24 heures de paix dans le monde entier», a ajouté le pape américain, à la sortie de sa résidence de Castel Gandolfo, dans les environs de Rome, avant de regagner le Vatican. «Ce qui m'attriste particulièrement, c'est le fait que la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve.»

Le pape ne prolonge pas le mandat de ce puissant cardinal américain

Léon XIV doit célébrer mercredi soir sa première messe de Noël depuis qu'il a été élu pape avant de prononcer jeudi à midi la traditionnelle bénédiction «Urbi et Orbi» (à la ville et au monde), dans laquelle le souverain pontife se livre traditionnellement à un tour d'horizon des conflits dans le monde. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
La vie du pape François
1 / 38
La vie du pape François
Le pape François a été le chef de l'Église catholique pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours.
source: sda / frustaci
partager sur Facebookpartager sur X
Voici notre top des meilleures séries de l'année 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le co-créateur de «Call of Duty» est mort dans un accident
Connu pour avoir développé, entre autres énormes succès, le jeux vidéo Call of Duty, Vince Zampella est décédé ce dimanche dans un accident de voiture. Il avait 55 ans.
Le monde des gamers en deuil: Vince Zampella, à la tête des studios auxquels ont doit les succès Apex Legends, Titanfall, la saga Star Wars Jedi ou, plus récemment, Battlefield 6, a péri dans un accident de la route au nord de Los Angeles.
L’article