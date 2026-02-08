Le rédacteur Christopher Clausen, ici à côté de l’ID. Polo: la version de série sans covering ornemental arrive bientôt. Image: Jakob Hartung / t-online

On a testé la nouvelle VW électrique et elle va faire un tabac

Avec l’ID. Polo, Volkswagen lancera à la mi-2026 sa voiture électrique la plus petite et la plus abordable à ce jour. Elle séduit par un design familier, un espace généreux, et un mode rétro plein de charme pour le cockpit.



Christopher Clausen / t-online

Un article de

Le futur ID. Polo marque un tournant pour Volkswagen. Et cela concerne avant tout le design. Alors que les précédents modèles électriques, de l’ID.3, l’ID.4, l’ID.5 jusqu’au grand ID.7, se distinguaient surtout par une esthétique audacieuse et un intérieur très technologique, le constructeur allemand opère un net changement de cap avec sa citadine.

Encore recouvert d’un film coloré, le prototype de présérie laisse entrevoir un retour de la marque à ses valeurs fondamentales en matière de design: une sobriété, peut-être pas particulièrement spectaculaire, mais compatible avec le grand public et intemporelle.

Un retour aux sources attendu

Par rapport à l’actuel Polo à moteur thermique, le volume du coffre augmente de 24%, passant de 351 à 435 litres, soit davantage que celui de la Golf. L’intérieur du coffre réserve aussi une surprise: sous le plancher de chargement réglable se cache un «subtrunk», un compartiment de rangement supplémentaire et profond.

Il est possible d'y entreposer des courses volumineuses, une poussette ou la moitié d’un jeu complet de pneus. A noter toutefois: si le système audio optionnel est commandé, le caisson de basses inclus empiète légèrement sur cet espace.

Un point qui devrait en réjouir plus d’un: avec l’ID. Polo, Volkswagen reprend le design classique de ses modèles thermiques pour ses voitures électriques. Les futurs modèles à batterie, tout comme les nouvelles versions de l’ID.3 et de l’ID.4, adopteront eux aussi ce style familier.



Actuellement encore pourvu d'un covering décoratif, l’ID. Polo électrique ressemblera à terme à un modèle Polo classique. Image: vw

Enfin, le retour des boutons

C’est également le cas à l’intérieur de l’ID. Polo, que Volkswagen a présenté pour la première fois début 2026.

Après les vives critiques des clients visant le concept initialement présenté des commandes épurées, avec des surfaces tactiles sur le volant ou des «touch sliders» en lieu et place de boutons pour régler le volume et autres fonctions, un certain conservatisme, au bon sens du terme, fait son retour. Avec, en prime, un léger parfum d’ambiance «salon».

Sous l’écran central se trouve une rangée d’interrupteurs à bascule. Plus bas, sur la console centrale, un bouton rotatif permet de régler le volume ainsi que de changer de morceau ou de station de radio.

image: vw

L’habitacle donne presque partout une impression de qualité: les revêtements en tissu, plutôt que le plastique, créent une atmosphère chaleureuse. Image: vw

Du tissu plutôt que du plastique

Le tableau de bord est visuellement étiré en largeur et (c’est une nouveauté) recouvert de tissu. Même le haut-parleur central du système audio est habillé du même matériau, donnant à l’ensemble un air de barre de son placée sous un téléviseur de salon.

Les surfaces textiles se prolongent également sur les portes. Dans les finitions supérieures, les panneaux de portes arrière sont eux aussi recouverts de tissu. Dans la version de base, la palette se limite à des teintes foncées, tandis que les versions plus haut de gamme offrent également des choix dans les tons clairs.

Le retour des interrupteurs: sur le modèle de présérie, il manque encore le tapis en caoutchouc dans le compartiment destiné au téléphone portable. image: vw

Grâce au bouton rotatif de la console centrale, il est possible non seulement de régler le volume, mais aussi de changer de titre ou de station. image: vw

Sous l’écran central se trouve une rangée d’interrupteurs à bascule permettant notamment de commander la climatisation ou le dégivrage de la lunette arrière. A cela s’ajoute un petit bouton de volume intégré à la console centrale, qui rend son utilisation intuitive.

Il s'agissait d'une qualité qui a longtemps fait la force de Volkswagen, mais qui s’était en partie perdue ces dernières années.

Le volant à deux branches adopte lui aussi une disposition horizontale. A gauche et à droite se trouvent des zones de commande dédiées à des fonctions telles que le régulateur de vitesse ou la gestion de l’écran d’instrumentation situé derrière le volant.

Les touches physiques font également leur retour sur le volant. image: vw

Ce dernier est d’ailleurs, pour la première fois dans un modèle de la gamme ID., un véritable écran, et non plus une petite dalle «collée» au volant. Il regroupe toutes les informations essentielles.

Une touche de nostalgie

L’écran d’instrumentation propose trois affichages différents: des compteurs ronds classiques, un mode à chiffres numériques ou encore une carte de navigation occupant toute la surface disponible.

En option, le mode rétro peut être activé sur les deux écrans. Il s’inspire directement de la première Golf. Ceux qui n’y adhèrent pas peuvent bien entendu opter pour une autre apparence. image: vw

Les amateurs de modernité privilégieront plutôt ce design. La carte de navigation peut elle aussi s’afficher en plein écran derrière le volant. Image: vw

Le grand écran central se montre clair et bien structuré. La logique de commande est similaire à celle des autres modèles de Volkswagen, comme la Golf, le Tiguan ou le T-Roc. L’écran d’accueil est personnalisable selon les préférences du conducteur et l’agencement apparaît cohérent.

Le mode rétro, en revanche, fait clairement appel à la fibre nostalgique, un parti pris dont les designers numériques semblent particulièrement fiers.

Sur demande, l’ensemble des affichages peut adopter un look inspiré des années 1970. Image: vw

D’une simple pression, l’écran conducteur rappelle presque celui de la première Golf GTI. Sur l’écran central, la carte de navigation adopte elle aussi un style rétro, une cassette animée symbolise la musique en cours, tandis qu’une jauge classique accompagnée de rouleaux animés indique le niveau de batterie.

Des jeux de stickers peuvent encore être affichés pour renforcer l’ambiance typique des années 1970 et 1980. Un clin d’œil réussi.

Le lecteur de cassette animé et l’indicateur de batterie au style rétro sont clairement conçus pour susciter l’émotion. Image: vw

Un espace étonnamment généreux

La sensation d’espace est très bonne pour cette petite citadine longue de 4,05 mètres, et le confort est optimal à l'avant.

A l’arrière aussi, les passagers disposent de suffisamment d’espace pour les genoux et peuvent glisser les pieds sous les sièges avant, ce qui est loin d’être le cas dans toutes les voitures électriques. Selon la finition, trois types de sièges différents sont proposés.

Même avec un conducteur de grande taille, l’espace à l’arrière reste suffisant. Les pieds peuvent librement trouver de la place sous le siège avant. Image: vw

Le rédacteur dans le bac du coffre: même sous le plancher de chargement, il y a de la place pour bien des objets. Image: vw

Mais pourquoi autant d’espace? En bref: le retour à la traction avant rend possible ce vaste compartiment. Quant à ceux qui se demandent si l’ID. Polo affichera aussi à l’extérieur un style aussi intemporel, il faudra encore patienter: Volkswagen lèvera le voile sur la question au printemps.



Une première impression très engageante

Certes, le design extérieur de la Polo électrique reste encore en partie secret (du moins pour l’instant), mais l’habitacle montre clairement que Volkswagen a tiré les leçons de ses erreurs.

Lors de cette première prise en main, l’ID. Polo donne une impression de maturité et de cohérence, et se montre nettement plus intuitif que son pendant thermique. Reste à voir comment l’ensemble se comportera au quotidien.

Avec un intérieur de qualité, une ergonomie intuitive et des caractéristiques techniques convaincantes, l’ID. Polo a tout pour devenir un succès commercial. Image: vw

Prix et disponibilité

L’ID. Polo pourra être commandée dès avril 2026. La version équipée de la batterie de 52 kWh, offrant une autonomie de 450 kilomètres, sera livrée à partir d’août ou septembre. Le modèle de base, doté d’une batterie LFP de 37 kWh pour environ 300 kilomètres d’autonomie, suivra quelques mois plus tard.

Les prix débuteront à 24 990 euros (les tarifs suisses ne sont pas encore connus). En version entièrement équipée, la facture devrait avoisiner les 35 000 euros. En Allemagne, des primes étatiques à l’achat de voitures électriques permettront de déduire ce prix de 3000 à 6000 euros.

Le prix de base de l’ID. Polo se situe ainsi environ 8000 euros en dessous de celui de l’ID.3, jusqu’ici le modèle électrique le plus abordable de Volkswagen.