People

Révolution à la TV: Drucker quitte France 2 pour une autre chaîne

Le canapé rouge est transféré sur la 3. Le changement de chaîne du plus ancien des présentateurs vedettes de France 2 ne passe pas inaperçu.

Ça déménage! Michel Drucker diffusera son émission culte «Vivement dimanche» sur France 3 à partir de la rentrée. C'est Le Parisien qui l'a révélé ce 23 mai. Le présentateur, qui aura bientôt 80 tours au compteur (de sa vie, entendons-nous), a officié pas moins de 28 ans sur France 2. Apprendre son départ pour un autre canal du service public français équivaut donc à apprendre le changement de royaume de la reine Elisabeth ou, si vous préférez une image, pensez simplement à un cercle carré.

«Je suis un provincial»

L'émission sera avancée à 13h30, plaçant Michel Drucker en concurrence directe du «13h15» de Laurent Delahousse sur France 2 – l'un des visages plus jeunes de la chaîne, justement, avec notamment Léa Salamé. «C’est une vraie contre-programmation», estime le Kerdru, ce surnom donné au pape de l'audiovisuel hexagonal par Laurent Gerra. «Chez moi, poursuit-il, il y aura du rire, de l’humeur et du divertissement. Lui [Delahousse], c’est un magazine. Et surtout, il n’y a plus d’histoire entre nous.»

Drucker présente son glissement sur la 3 comme tout ce qu'il y a de plus naturel: «Je me suis toujours senti plus provincial que parisien.» Une constance qu'on ne saurait nier à l'animateur, qui a gardé un léger accent chantant. Et il y a une autre chose qui n'a jamais changé chez lui depuis cinq décennies et qui le définit lui-même plus qu'une quelconque antenne TV: sa gueule. En plus d'être belle, elle est fidèle.