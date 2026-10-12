Depuis quelques jours, cette phrase, qui n’a absolument aucun sens, fait hurler sur les réseaux sociaux. Image: dr

«Bismillah c'est les ténèbres»: c'est quoi cette phrase déjà culte?

Une phrase absurde, des messages suspects sur Snapchat et des policiers présumés qui auraient un léger problème avec le langage des «djeunes». En quelques jours, «Bismillah c'est les ténèbres» est devenu un mème, qu’on retrouve jusque dans les manifestations françaises. Mais derrière la vanne, que racontent ces messages? Décryptage.

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Si vous avez internet, il y a de fortes chances pour que vous ayez vu passer cette expression ce week-end. Sinon, «wesh wallah on vous explique avec plaisir les reufs», pour reprendre les codes.

Depuis quelques jours, la phrase «Bismillah c'est les ténèbres», qui n’a absolument aucun sens, fait hurler sur les réseaux sociaux. On la retrouve dans des vidéos et même sur des pancartes de lycéens dans les manifestations qui animent la France depuis plusieurs semaines.

Un mème né d'une histoire qui, si elle est confirmée, pourrait bien être l'une des pires tentatives d'infiltration. Car derrière ces quelques mots se cacheraient... des policiers français.



Des policiers qui se font passer pour des lycéens?

Pour comprendre, on file sur Snapchat. Depuis le début des manifestations, des lycéens français se mobilisent pour dénoncer le manque d'enseignants, les classes surchargées, et de manière générale la dégradation de leurs conditions d'études. Des blocus sont organisés, parfois via des groupes de discussion sur les réseaux sociaux.

C'est dans ce contexte que des captures d'écran de conversations sur Snapchat ont commencé à circuler début octobre. On y découvre des individus qui tentent de sympathiser avec des jeunes, tout en cherchant à obtenir des renseignements sur les mobilisations. Qui organise les blocages, qui compte participer, qui se cache derrière certains incidents…

Selon les internautes qui ont partagé ces échanges, il s'agirait de policiers qui tentent de se faire passer pour des lycéens afin de recueillir des informations. Et pour ne pas éveiller les soupçons, ils se seraient essayé aux «expressions des jeunes». En tout cas, comme ils imaginent que les jeunes parlent. Ce qui, au final, donne lieu à des conversations qui ressemblent parfois davantage à une parodie ratée qu'à une vraie opération de renseignement.

capture d'écran

Dans les captures d’écran, on retrouve notamment des pseudonymes comme «Mamadou», des références à l'Algérie, des drapeaux algériens et un mélange d'expressions arabes et françaises qui n’ont aucun sens. Le tout avec une maîtrise assez aléatoire des codes de langage qu'ils sont censés reproduire. Au milieu de cet exceptionnel festival linguistique, une expression est sortie du lot:



«Bismillah c'est les ténèbres»

Pour info, «Bismillah» veut dire littéralement «au nom de Dieu» en arabe. Quant aux ténèbres, personne n’a encore tellement compris ce qu’elles venaient faire ici. Une association si lunaire qu'elle est d’ores et déjà devenue culte.



Une infiltration présumée, un mème bien réel

Reste une question essentielle, s'agit-il réellement de policiers? Sur les réseaux sociaux, certains internautes affirment avoir identifié des comptes suspects grâce à leur géolocalisation, qui les situerait à proximité ou à l'intérieur de commissariats.

Des affirmations à prendre, toutefois, avec des pincettes, car à l'heure actuelle, aucune confirmation officielle ni authentification indépendante des captures les plus virales ne permet d'établir que leurs auteurs appartiennent effectivement aux forces de l'ordre. Certaines conversations pourraient aussi relever de canulars ou de parodies créées pour alimenter la blague.

Ce qui est certain, c'est que la formule a largement dépassé les frontières de Snapchat. Elle s'est rapidement propagée sur X, Reddit, Instagram ou TikTok, avant de faire son apparition sur des pancartes lors de manifestations, ou faire l'objet de détournements, comme l'a fait le média l'Humanité:

Mais derrière la blague, un autre angle de l’histoire interpelle. Car les messages attribués à ces comptes semblent reposer sur une vision particulièrement stéréotypée des jeunes des quartiers populaires.

Prénoms à consonance maghrébine ou africaine, drapeaux algériens, références religieuses et vocabulaire supposé «de cité». Comme si, pour se faire passer pour un lycéen qui participerait à un blocus, il fallait forcément cocher toutes ces cases.



Si l'origine policière des messages était confirmée, ces choix de vocabulaire soulèveraient de sérieuses questions sur les représentations et les préjugés envers la jeunesse. En attendant, «Bismillah c'est les ténèbres» n'a jamais voulu dire grand-chose, mais l'expression, elle, est déjà devenue culte.