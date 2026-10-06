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Une lycéenne tire au mortier, un bébé finit à l'hôpital

Alors que les manifestations font rage en France, un enfant d'un an a été hospitalisé après un jet de mortier d'artifice, dans les Yvelines. Il souffre d'acouphènes.

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Un tir de mortier à «hauteur de poussette» a envoyé un bébé à l'hôpital ce mardi, relate Le Parisien. L'incident est survenu à vers 9 heures à Saint-Cyr-l’École (F), en marge de la mobilisation des lycéens en France.

L'enfant, qui était assis dans sa poussette au moment des faits, souffre d'acouphènes suite à l'explosion. La lycéenne soupçonnée d'être à l'origine du tir été interpellée sur place et placée en garde à vue.

La maire locale Sonia Brau a confié au Parisien toute son exaspération après l'incident:

«On fouille les cartables… Et si vous saviez le nombre de mortiers et d’engins explosifs qu’on récupère [...] Nous sommes même obligés de fermer le cimetière en face du lycée pour que les jeunes n’aillent pas récupérer les poubelles»

Les cours suspendus en fin de semaine

À Saint-Cyr et dans le reste de la France, des dizaines de milliers de lycéens sont descendus dans la rue mardi, rejoints par des profs, des étudiants et des syndicalistes, pour continuer à réclamer des moyens pour l'éducation après plusieurs jours de tensions et de heurts avec les forces de l'ordre.

Les défilés, où se comptent de nombreux slogans dénonçant la répression policière, se déroulaient sous haute surveillance des autorités, qui ne parviennent pas à répondre à la colère. Les lycéens dénoncent l'insalubrité des bâtiments, des classes surchargées, ou des absences de professeurs non remplacées, particulièrement dans les quartiers populaires.

Le premier ministre Sébastien Lecornu a condamné devant l'Assemblée nationale les violences en marge de ces manifestations, réfuté toute «répression policière» et annoncé une suspension des cours en fin de semaine dans les lycées pour organiser un «temps de démocratie interne».

Il a aussi accusé la gauche radicale d'avoir le «projet politique» de «bordéliser le pays» avant l'élection présidentielle d'avril-mai et de «semer le chaos». (jzs avec AFP)