L'enfant a été retrouvée morte au domicile de son père, à Blois (F). Image: AFP

Une fillette a «vraisemblablement» été tuée par son père en France

Une enfant de 5 ans été retrouvée morte lundi à Blois, dans le Loir-et-Cher (F). Son père est fortement suspecté. Il se trouve «dans un état médical critique».

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Une fillette de cinq ans a été retrouvée morte à Blois (centre de la France) au domicile de son père qui l'a «vraisemblablement tuée» avant de tenter de se suicider, a indiqué le parquet mardi à l'AFP.

Le père, âgé de 42 ans, a été retrouvé «dans un état médical critique». Il a «attenté à ses jours en s'infligeant plusieurs coups de couteau», a précisé le procureur de la République de Blois Stéphane Javet qui a ouvert une enquête. Son pronostic vital n'est toutefois «pas engagé».

«L'hypothèse la plus probable est celle d'un infanticide, suivie d'une tentative de suicide»

Le père a été pris en charge par les pompiers sous l'assistance médicale du Smur et transporté «en état d'urgence absolue», selon le quotidien La Nouvelle République. Le quadragénaire est hospitalisé au Centre hospitalier de Blois, a précisé Javet. Son état de santé ne lui «permet pas pour l'heure» d'être entendu par les enquêteurs.

Les parents, séparés depuis 2024, entretenaient «des rapports difficiles», selon le procureur.

Les policiers «qui ont été très réactifs»

Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été décidée par un juge des enfants. Une telle mesure est ordonnée lorsque la santé, la sécurité ou l'éducation d'un mineur sont mises en danger. Elle permet d'accompagner la famille sans retirer l'enfant de son domicile.

Prévenue par l'école de l'absence de sa fille, la mère a appelé les forces de l'ordre qui se sont rendues au domicile du père lundi en fin de journée. Il était censé déposer l'enfant en classe lundi matin après avoir passé le week-end avec elle, a expliqué à l'AFP le procureur de Blois.

Sans réponse, les policiers «qui ont été très réactifs» ont pénétré dans la maison par une fenêtre et y «ont trouvé la fillette décédée et le père, dans un état médical critique», avec une arme blanche à proximité.

«Comprendre les raisons d'un passage à l'acte»

Les circonstances du décès de l'enfant ne sont pas encore connues, une autopsie doit avoir lieu mardi à 14h, selon le procureur qui s'est rendu sur place jusqu'à minuit lundi soir, jusqu'à la fin des constatations effectuées par les enquêteurs.

«Nous sommes dans une phase de recueil d'informations, nous cherchons maintenant à comprendre les raisons d'un passage à l'acte», a déclaré Stéphane Javet, précisant qu'une enquête avait été ouverte. La mère et la grand-mère de l'enfant ont été prise en charge par un service médico-psychologique. (jzs/ats/afp)