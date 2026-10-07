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Sept personnes blessées à l'arme blanche dans un lycée polonais

A police officer and a volunteer firefighter look down the street near a cordoned-off area following an attack on the Vocational School Complex No. 4 in Ostroleka, Poland, Wednesday, Oct. 7, 2026. (AP ...
L'agresseur a été pris en charge par les secours après s'être «automutilé», selon le parquet.Keystone

Sept personnes blessées à l'arme blanche dans un lycée polonais

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté après avoir blessé sept personnes à l'arme blanche dans un lycée professionnel en Pologne, a annoncé mercredi la police.
07.10.2026, 18:1207.10.2026, 18:12

Les faits se sont produits «à proximité et dans l'enceinte» du lycée professionnel numéro 4 d'Ostroleka, à 120 kilomètres au nord de Varsovie, selon la police qui a diffusé la photo du suspect, flouté, après son arrestation.

Selon la procureure d'Ostroleka, une ville de 50'000 habitants, les victimes sont des élèves et des enseignants.

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«Il semble que le garçon soit entré dans l'école et ait attaqué les élèves et les enseignants avec un outil dangereux», a dit Elzbieta Lukasiewicz à la chaîne d'information TVN24.

«D'après les informations dont je dispose, huit personnes ont été blessées.»

Le maire de la ville a de son côté fait état de blessés légers. Les pompiers ont précisé à l'agence de presse PAP que les blessés sont trois adultes et cinq adolescents. L'agresseur a été pris en charge par les secours après s'être «automutilé», selon le parquet. (sda/ats/afp)

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