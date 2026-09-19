L'espionnage et le sabotage sur des infrastructures stratégiques sont très redoutés par les autorités polonaises. Image: montage watson

La Pologne met en garde contre le «front silencieux» russe

Photographies de ponts, drones et caméras suspectes: Varsovie appelle ses habitants à signaler les signes annonciateurs d’opérations de sabotage.

Anna von Stefenelli / t-online

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L’Agence polonaise de sécurité intérieure (ABW) a de nouveau appelé la population à contribuer à la lutte contre les actes de sabotage et les autres attaques hybrides. Dans une publication récente sur X, le service met en garde contre les personnes qui observent pendant une durée anormalement longue des ponts, des gares ou des nœuds ferroviaires, photographient des infrastructures ou posent des questions inhabituelles.

Les citoyens doivent également se montrer attentifs si des caméras apparaissent soudainement à proximité d’installations importantes ou si des drones survolent des infrastructures stratégiques à des heures inhabituelles. A la demande des autorités, ils doivent signaler ce type d’observations. L’ABW les met toutefois en garde contre toute tentative d’aborder eux-mêmes les suspects ou de publier des images et des localisations sur les réseaux sociaux.

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Cet appel s’inscrit dans le cadre de la campagne «Cichy Front», lancée en juin et dont le nom signifie «Front silencieux». Avec la chaîne publique TVP, le service de renseignement entend sensibiliser la population au sabotage, à l’espionnage, à la désinformation et aux autres activités menées par des services de renseignement étrangers.

L’ABW montre également comment des prises de contact qui semblent anodines peuvent déboucher sur des missions concrètes d’espionnage ou de sabotage. Selon l’agence, la campagne repose aussi sur les conclusions de ses propres enquêtes.

De petites missions en échange de cryptomonnaies

Sur le site de la campagne, l’ABW décrit un scénario classique: un inconnu prend contact sur Internet et commence par proposer des tâches simples en échange d’argent rapidement gagné. Il peut par exemple demander une photo d’un lieu précis. D’autres missions peuvent ensuite suivre, parfois rémunérées en cryptomonnaies. Le service de renseignement cite parmi les cibles potentielles les voies ferrées, les lignes électriques et les antennes de transmission.

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L’ABW a déjà documenté de tels recrutements dans le cadre de ses enquêtes. Fin juillet, un ressortissant biélorusse a été inculpé. Selon le service de renseignement, il aurait préparé, pour le compte d’un service étranger, l’incendie criminel d’un entrepôt situé dans la région de Lublin.

L’homme aurait effectué une reconnaissance du bâtiment, l’aurait filmé et aurait envoyé les images à son commanditaire. Il aurait été payé en cryptomonnaie pour son travail. Telegram aurait servi à son recrutement et à la transmission d’instructions supplémentaires. L’ABW n’a pas précisé quel service de renseignement étranger aurait commandité l’opération.

D’autres enquêtes ont montré que cette méthode n’était pas un cas isolé. Dans une procédure portant sur des actes de sabotage commis dans plusieurs villes polonaises, des suspects auraient également été recrutés par l’intermédiaire de Telegram, selon l’ABW. Ils auraient photographié des infrastructures critiques et transmis les images. Ils auraient été rémunérés depuis un portefeuille de cryptomonnaies. Le service de renseignement a estimé que ce procédé correspondait au mode opératoire connu des services russes.

Les trains pris pour cibles par les Russes

Les craintes d’attaques russes dépassent désormais le cadre du sabotage clandestin. Dimanche dernier, un drone russe a frappé un train près de Yahodyn, en Ukraine, à seulement deux kilomètres de la frontière polonaise. Un autre train, qui transportait plusieurs responsables politiques et experts occidentaux de la sécurité, circulait peu après à cet endroit. Il a dû être arrêté et évacué après l’attaque.

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Le premier ministre polonais Donald Tusk a ensuite évoqué une escalade des activités russes. Les prochaines semaines et les prochains mois pourraient être marqués par une intensification des opérations russes, qui pourraient également toucher le territoire polonais, a-t-il averti.

Des niveaux d'alerte relevés

Le niveau d’alerte actuellement appliqué au réseau ferroviaire polonais témoigne aussi de la gravité avec laquelle la situation sécuritaire est évaluée. Le niveau «Charlie», deuxième niveau le plus élevé, est actuellement en vigueur pour les lignes gérées par les opérateurs PKP PLK et PKP LHS. Il doit rester en vigueur jusqu’au 30 novembre. Le niveau inférieur Bravo s’applique dans le reste du pays.

Le niveau Bravo-CRP, qui concerne les cybermenaces, est en outre en vigueur sur l’ensemble du territoire. Les autorités polonaises relient expressément cette vigilance accrue à la situation géopolitique. Pour justifier ces niveaux d’alerte, le gouvernement cite les activités hybrides menées par la Russie et la Biélorussie contre la Pologne et d’autres Etats de l’Union européenne, ainsi que les conséquences de la guerre en Ukraine.

L’ABW souhaite désormais également exploiter les informations transmises par la population. Le service de renseignement recueille 24 heures sur 24 les signalements concernant de possibles activités de sabotage ou d’espionnage. Les citoyens sont cependant encouragés à se contenter de signaler les faits suspects et ne pas tenter de les vérifier eux-mêmes. (trad. btr)