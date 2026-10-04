Lettonie: un parti jugé pro-russe provisoirement troisième

Ce qu'il se passe en Lettonie ne plaît pas à Poutine

Pas de virage en vue pour la Lettonie. La Liste unie du premier ministre sortant Andris Kulbergs arrive en tête des législatives, selon des résultats partiels publiés dimanche. Le pays balte devrait garder son cap pro-européen et pro-ukrainien.



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Pouvoir souverain, qualifié de pro-russe par ses détracteurs, recueille 11,7% des voix selon les résultats partiels des législatives lettones. Image: afp / keystone

Le parti Liste unie du premier ministre sortant Andris Kulbergs arrive en tête des législatives en Lettonie, selon des résultats partiels rendus publics dimanche. Ce résultat indique que le pays balte ne devrait pas modifier sa ligne pro-européenne et pro-ukrainienne.

Mais les partis populistes ont réalisé une bonne performance, au terme d'une campagne électorale dominée par les inquiétudes concernant la Russie voisine et le coût de la vie dans le pays.

Selon des résultats portant sur un peu plus de 92% des suffrages dépouillés, rendus publics par la commission électorale à 03h50 (en Suisse), le parti de Kulbergs obtient 35,4% des voix et 41 députés à la Saeima, le Parlement monocaméral letton, qui compte 100 sièges.

«Ce n'est pas encore terminé, mais c'est plus élevé que prévu», avait auparavant réagi Kulbergs devant des journalistes, à l'annonce de sondages le créditant d'un score similaire.

«Cela signifie que les gens veulent vraiment le changement», ce qui, selon lui, signifie «croissance économique» et «un avenir pour les enfants de la Lettonie», a poursuivi Kulbergs, qui n'a pris ses fonctions de premier ministre qu'en mai.

Coalition

Au-delà de la répartition des sièges, l'enjeu est la formation d'une coalition capable de gouverner.

Parmi les partis qui forment l'actuelle coalition autour de Liste unie, l'Alliance nationale (nationaliste) arrive en quatrième position avec 9% et 11 sièges et Nouvelle unité (centre) en sixième position avec 6,2% des voix et sept sièges. L'Union des verts et des agriculteurs franchit d'extrême justesse la barre des 5% nécessaire pour entrer au Parlement et obtient six députés.

Quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, la question sécuritaire a dominé largement les débats. Membre de l'OTAN et de l'UE depuis 2004, la Lettonie considère la Russie comme sa principale menace stratégique et a fortement augmenté ses dépenses de défense, à près de 5% du PIB.

La plupart des formations susceptibles d'entrer au Parlement soutiennent un renforcement militaire et la poursuite de l'aide à Kiev.

Mais les enjeux socio-économiques – hausse du coût de la vie, bas salaires, santé et déclin démographique, la Lettonie étant le pays le plus modeste des trois Etats baltes en termes de niveau de vie – ont été au coeur de la campagne.

Poussée populiste

Une formation populiste, Lettonie d'abord (LPV), arrive en deuxième position avec 13,1% des voix et 17 députés, selon les résultats partiels.

Dirigée par l'homme d'affaires Ainars Slesers, régulièrement comparé au président américain Donald Trump par les médias, elle séduit avec un discours conservateur et des promesses de relance économique, et pourrait avoir son mot à dire dans les négociations de coalition.

Un autre parti populiste, Pouvoir souverain (Suverena vara, SV), dirigé par Julija Stepanenko, se classe provisoirement troisième avec 11,7% des voix et 15 sièges.

Critique de l'aide à l'Ukraine et de l'augmentation des dépenses militaires, ce parti met en avant les difficultés économiques du pays. Considéré comme pro-russe par ses détracteurs, SV reste toutefois entouré d'un cordon sanitaire par la plupart des autres partis.

Les progressistes (PRO), parti social-démocrate pro-européen favorable à une protection sociale renforcée et à l'aide à l'Ukraine, arrivent en cinquième position avec 7,3% et neuf sièges.

Le vote de la population russophone – environ 35% de la population lettone -, longtemps rassemblée autour d'un seul parti, Harmonie, disparu du Parlement en 2022, est en pleine mutation.

Sans que les questions identitaires disparaissent, une partie croissante de cet électorat vote désormais en fonction de critères économiques et sociaux, notamment pour des partis populistes. (dal/ats/afp)