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Trump furieux de ne pas avoir reçu le Nobel de la paix

Trump furieux de ne pas avoir reçu le Nobel de la paix

Le président américain dénonce une décision «honteuse» et affirme n’avoir «jamais entendu parler» de Navi Pillay, la lauréate annoncée vendredi.
10.10.2026, 10:3810.10.2026, 10:38
President Donald Trump speaks at a campaign rally at the Oncenter, Friday, Oct. 9, 2026, in Syracuse, N.Y. (AP Photo/Matt Burkhartt) Trump
Donald Trump scandalisé.Keystone

Comme l'an dernier, Donald Trump s'est indigné vendredi de n'avoir pas reçu le prix Nobel de la paix, en disant qu'il n'avait «jamais entendu parler» de la lauréate annoncée plus tôt dans la journée, Navi Pillay.

«Les Etats-Unis, représentés par moi-même, votre président, auraient dû recevoir le prix Nobel de la paix, mais cela n'a pas été le cas», a dit le président américain pendant un meeting à Syracuse (nord-est).

«C'est une tache indélébile sur la Norvège et les gens qui ont pris cette décision honteuse et embarrassante. Le prix Nobel de la paix a été discrédité à jamais par une poignée d'idéologues radicaux qui sont contre la démocratie et qui sont en réalité des ennemis de la civilisation.»
Donald Trump

Prix de la paix de la FIFA

Le républicain de 80 ans, qui a déclenché une guerre contre l'Iran et fait capturer l'ancien dirigeant du Venezuela Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines, a une nouvelle fois assuré qu'il méritait la distinction pour avoir réglé huit conflits, un chiffre largement fantaisiste.

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L'an dernier, la cheffe de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, avait remporté le prix Nobel de la paix et avait ensuite donné sa médaille d'or à Donald Trump, à la grande satisfaction de ce dernier. Cela n'a pas empêché le dirigeant républicain de traiter par la suite au Venezuela avec Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente du dirigeant déchu Nicolas Maduro.

Donald Trump s'est en partie consolé en devenant en décembre 2025 le premier lauréat d'un prix de la paix de la FIFA, une récompense qui a attiré force quolibets de ses opposants. (dal/ats/afp)

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