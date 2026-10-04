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Royaume-Uni: «Le sionisme est du racisme», selon les Verts

«Le sionisme est du racisme», selon les Verts britanniques

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Les Verts britanniques ont pris une résolution forte lors de leur congrès politique (photo prétexte).Keystone
Les Verts britanniques ont adopté un mot d'ordre interne établissant que le sionisme devait être considéré comme une forme de racisme. Les réactions négatives ont afflué.
04.10.2026, 21:4104.10.2026, 21:41

Les Verts britanniques ont approuvé dimanche une motion affirmant que le sionisme est une forme de racisme, suscitant des condamnations de la part des associations juives britanniques et du gouvernement israélien.

Le parti, qui compte 5 députés sur un total de 650, a fait une percée après l'arrivée à sa tête il y a un an de Zack Polanski, qui a accentué le positionnement à gauche de la formation. Les Verts ont remporté de nombreux sièges dans des élections locales au printemps, au détriment des travaillistes, notamment en mettant en avant une politique propalestinienne et très critique vis-à-vis d'Israël.

La «Palestine historique» visée

La motion, adoptée lors de son congrès politique, fait des Verts «un parti officiellement antisioniste» et affirme que «l'antisionisme ne doit pas être assimilé à l'antisémitisme», selon un communiqué.

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Le texte, adopté par 1022 militants contre 813, établit que le sionisme doit être «considéré comme toute autre forme de racisme». Il «appelle à la création d'un seul Etat palestinien démocratique sur l'ensemble de la Palestine historique, garantissant l'égalité des droits pour tous», selon le texte de la motion.

Le parti était divisé sur la question. Adrian Ramsay, député Vert, s'est dit «profondément attristé» sur X par l'adoption de la motion. «Elle ne reflète ni les principes des Verts ni mon opinion personnelle», a-t-il ajouté. Zack Polanski, en campagne pour remporter un siège de député à Londres, n'a pas pris part au vote.

Israël condamne fermement

L'adoption de la motion a été vivement condamnée par Israël. Le président israélien Isaac Herzog a qualifié cette motion de «honte». Il a écrit sur X:

«Le sionisme est le mouvement national de libération du peuple juif, et constitue le fondement du droit du peuple juif à un Etat et à un foyer national sur la Terre d'Israël»

Les Verts sont «devenus un organisme qui confère une légitimité au terrorisme», a déclaré de son côté le ministère des Affaires étrangères israélien. Avant même le vote de la motion, trois organisations de la communauté juive britannique avaient adressé une lettre au parti où il était écrit:

«Ce texte ferait des Verts le premier parti politique britannique d'une importance électorale significative, de mémoire récente, à adopter ce qui semble être une plateforme politique ouvertement antisémite»

Zack Polanski a déclaré cette semaine sur la BBC que le «déplacement et le génocide du peuple palestinien» constituaient «clairement du racisme». Sa popularité a baissé ces derniers mois, selon les sondages, après plusieurs faux pas. (btr/ats)

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