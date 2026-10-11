Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, candidat à sa réélection, s’exprime lors d’un meeting de campagne à Brasilia, le 9 octobre 2026. Keystone

Lula accuse Meta de favoriser son rival au Brésil

Le président brésilien dénonce des restrictions sur ses publications à l’approche du second tour. Le tribunal électoral a donné 48 heures au groupe pour s’expliquer.

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L'équipe de campagne de Lula a accusé samedi Meta d'«interférences» dans l'élection présidentielle au Brésil. Elle reproche au groupe d'avoir limité la diffusion de certains contenus du président, candidat à sa réélection.

Ces derniers jours, Meta «a empêché le profil du président Lula de promouvoir des publications» sur Instagram et une vidéo de son compte officiel aurait vu le décompte de ses vues interrompu, affectant sa portée, selon son équipe de campagne.

Celle-ci affirme également qu'avant le premier tour, remporté par Flávio Bolsonaro (47% contre 45%), les pages de Lula et d'autres dirigeants de gauche avaient «soudainement disparu du moteur de recherche d'Instagram».

Le Tribunal supérieur électoral (TSE) a donné samedi 48 heures à Meta pour s'expliquer. Il lui demande de détailler les mesures appliquées aux comptes officiels de Lula et d'expliquer les anomalies constatées dans les statistiques des vidéos.

Meta dément

Meta attribue ces incidents à des problèmes techniques. «Les allégations sont tout simplement fausses et ne reposent sur aucun fait», a déclaré son bureau brésilien à l'AFP.

Le groupe assure que plusieurs de ces problèmes n'ont touché ni exclusivement le Brésil ni des comptes spécifiques. Il affirme respecter les règles électorales et vouloir garantir «des conditions équitables» sur ses plateformes.

Soupçons d'ingérence

L'équipe de Lula estime au contraire que la succession d'incidents fait naître des soupçons d'une possible ingérence de Meta en faveur de Flávio Bolsonaro. Elle a déposé une plainte devant le tribunal électoral.

Lula a déjà accusé le président américain Donald Trump de vouloir favoriser son rival. «Nous n'avons pas de preuves de ce lien concret et formel», a toutefois reconnu auprès de l'AFP Eden Valadares, responsable de la communication du Parti des travailleurs.

Après le premier tour, le président octogénaire, qui n'utilise pas de téléphone portable, a renforcé sa stratégie sur les réseaux sociaux, publiant notamment des vidéos selfies. (tib/ats)