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Des visas refusés à la délégation iranienne

Des visas refusés à la délégation iranienne

Plusieurs membres de la délégation qui doit accompagner le président iranien Massoud Pezeshkian à l’Assemblée générale de l’ONU à New York n’ont pas obtenu de visa américain, ont rapporté lundi les médias iraniens.
21.09.2026, 15:1221.09.2026, 15:12
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Massoud Pezeshkian.Keystone

Les Etats-Unis ont privé de visas une partie de la délégation du président iranien Massoud Pezeshkian, qui doit quitter mardi l'Iran pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, ont rapporté lundi les médias iraniens.

«Dans une mesure hostile sans précédent de la part du gouvernement américain, (Donald) Trump a refusé de délivrer des visas à certains membres de la délégation de haut rang du président, y compris au sein de son équipe de communication», a indiqué l'agence de presse gouvernementale Irna, tandis que l'agence Mehr reprend l'information en citant un porte-parole de la présidence. (dal/ats/afp)

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