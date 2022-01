Samuel Grzybowski, instigateur de la Primaire populaire. image: capture d'écran twitter @fmomboisse

Présidentielle 2022

En France, la vidéo qui ébranle la gauche autant qu'une sextape

Dans une vidéo qui aurait dû rester confidentielle, l'un des organisateurs de la Primaire populaire, censée désigner un unique candidat de gauche à la présidentielle, dévoile une stratégie très peu fraternelle.

Ce n’est pas une sextape, mais l’effet produit est un peu le même: la mise à nu de ce qui aurait dû rester caché. Mercredi, l'hebdomadaire Le Canard enchaîné a rendu publique une vidéo qui daterait du mois d’octobre et dans laquelle un jeune homme dévoile la stratégie poursuivie par la Primaire populaire.

Qu’est-ce que la Primaire populaire? C’est une initiative de militants qui vise à désigner un candidat unique à gauche, et non pas six ou sept, à l’élection présidentielle. Le jeune homme en question est l’un des principaux instigateurs de cette démarche citoyenne qui doit donner lieu à un vote en ligne du 27 au 30 janvier. Son nom: Samuel Grzybowski.

La vidéo était destinée à moins de 200 bénévoles de la Primaire populaire, selon Le Monde. Elle aura fuité. On y voit Samuel Grzybowski marchant de nuit dans la rue et s’adressant par Zoom à un auditoire restreint. Il n'y va pas par quatre chemins. Le but de la Primaire populaire, dit-il, est d’empêcher «Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot», tous candidats de gauche, Arnaud Montebourg s’étant entre-temps retiré de la course à la présidentielle, d’obtenir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour pouvoir se présenter au vote des électeurs en avril prochain.

Sans filtre

Et comment les en empêcher? En les critiquant «de plus en plus sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans les médias», afin de faire «baisser leur côte de popularité», «le plus redoutable pour eux», poursuit Samuel Grzybowski. En effet, ces candidats ont besoin de sondages les plaçant au-dessus de 5% des intentions de vote (le seuil donnant droit au remboursement public des frais de campagne) pour obtenir des prêts bancaires. Le but assumé par Samuel Grzybowski est donc de déconsidérer ces candidats aux yeux de l’opinion, de façon à les contraindre à participer à la primaire de ses vœux, d’où sortirait un candidat unique.

L'union, quoi qu'il en coûte...

Louable entreprise, vu l’abondance de candidats de gauche pour un électorat de premier tour de dépassant pas, pour l’heure, à gauche, 26% du total des intentions de vote? Jusqu’à présent, Mélenchon (France insoumise), Hidalgo (Parti socialiste) et Jadot (EELV, écologistes) ont décliné l’invitation à se joindre à la Primaire populaire, même si la candidate socialiste avait dans un premier temps proposé l’idée d’un tel départage. Leur avis, au-delà de la querelle d’égos, est qu’une candidature unique ainsi désignée ne garantirait pas la présence du gagnant ou de la gagnante au second tour. Que ce qui compte, c’est la «dynamique» imprimée par un candidat.

Qui est Samuel Grzybowski?

Les réactions des intéressés à cette vidéo désormais divulguée sont, sans surprise, énervées. Pour la France insoumise, il s’agit là de «méthodes brutales et d’une violence sans nom». EELV y voit «un symptôme de la décomposition de la gauche». Après ces révélations, la Primaire populaire ira-t-elle à son terme?

La personnalité de Samuel Grzybowski mérite attention. Catholique de gauche, il s’est fait connaître avec son association CoExister réunissant des fidèles de différentes religions. Bénéficiant de subventions publiques, CoExister a prôné un modèle intégrateur reposant sur les confession, en complet décalage avec le modèle laïque habituel.

Les tenant de l’«universalisme laïques» n’ont cessé de critiquer cette association, notamment pour ses liens supposés avec l’«islamisme politique». Le Canard enchaîné, déjà lui, avait décrit Samuel Grzybowski comme proche, entre autres, de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF, rebaptisée Musulmans de France), «affiliée aux frères musulmans».

La Primaire populaire est considérée par ses détracteurs comme une machine au service de Christiane Taubira, depuis peu candidate déclarée et voulant bien, elle, participer au vote de cette primaire sans nécessairement se plier à ses résultats. Compliqué, compliqué, à gauche...