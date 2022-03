Présidentielle 2022

Ce sondage révèle avec quel candidat les Français aimeraient boire un coup

Un sondage effectué à l’occasion de la Saint-Patrick dévoile le classement des candidats à la présidentielle avec lesquels les Français aimeraient boire une bière. Résultats étonnants.

Si vous deviez aller boire un binche avec un prétendant à l’Élysée, lequel choisiriez-vous? Telle est la question qui a été posée à un échantillon de Français, par l'institut Ifop, en ce jour de Saint-Patrick. Le classement a été révélé jeudi par Le Parisien. Et il est plutôt surprenant!

Le vainqueur est...

Image: sda

Ce visage ne vous dit rien? Mais oui, il s'agit de Jean Lassalle. Le député du parti Résistons! rafle 39% des suffrages. C'est d'autant plus surprenant qu'il n'est crédité que de 2,5% des intentions de votes.

Lassalle manie habilement l'humour👇 Vidéo: YouTube/BFMTV

D'ailleurs, si vous aviez envie de connaître son programme... vous pouvez en savoir plus ici 👇 Présidentielle 2022 Ils sont douze... mais il n'en restera plus qu'un le 24 avril de Marine Brunner

Il est suivi de peu par deux autres candidats...

En deuxième position...

Image: sda

Le président sortant, Emmanuel Macron, obtient 37% des voix.

(C'est peut-être parce qu'il porte des sweats, maintenant) Humeur Avec son look mal rasé, Macron est aussi beau gosse que ridicule de Alice Rizzo

Et pour la médaille de bronze...

Image: sda

Si si, c'est la candidate d'extrême-droite, Marine Le Pen, qui est en troisième position, avec 31%.

Des douze candidats, ce sont Nathalie Arthaud (17%) et Anne Hidalgo (14%) qui ferment la marche.

Finalement, il y a aussi les candidats par lesquels les sondés sont carrément rebutés. En tête de ce mauvais classement: Eric Zemmour (69% affirment n’avoir «pas du tout envie» de boire une bière avec lui). Personne ne se presse non plus au portillon pour trinquer avec Anne Hidalgo (67%) et Nicolas Dupont-Aignan (62%).

Au fait, pourquoi un «beer test»? Le beer test est utilisé pour évaluer le capital de sympathie d'un candidat à une élection. Il s'est institutionnalisé particulièrement aux Etats-Unis. Au fait, pourquoi pas le vin? «Le vin est élitiste», rappelle le biérologue, Hervé Marziou, au Parisien. Tout au contraire, la bière est consommée dans tous les milieux et offre un large brassage sociologique.

Ce sondage a été l'occasion de poser aux Français d'autres questions rigolotes, parmi lesquelles:

A quels prétendants préfériez-vous une table vide, plutôt que leur compagnie?

Quels sujets aborderiez-vous autour de la bière?

Qu'est-ce qui vous motiverait à partager ladite bière?

En tout cas, le sondage conclut sur une affirmation: aucun candidat n’obtient la majorité absolue. «C’est révélateur d’un certain désamour des électeurs à l’égard de l’ensemble des candidats», analyse Pierre Alibert, cofondateur de l'institut de sondage.

Bref, joyeuse Saint-Patrick! (mbr)