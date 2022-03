Le nouveau style de Macron fait parler, notamment sur Twitter.

Humeur

Avec son look mal rasé, Macron est aussi beau gosse que ridicule

Lundi, des photos d'Emmanuel Macron faussement négligé et habillé d'un sweat à capuche ont fait le tour des réseaux sociaux. Et ce choix vestimentaire est tout sauf un hasard.

L’air grave, vêtu d’un sweat à capuche noir et mal rasé, lundi, le chef d'État français s'est présenté sous un nouveau jour. Les images, prises par sa photographe personnelle Soazig de la Moissonnière, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Comme vous, je ne l'ai pas reconnu tout de suite: est-ce que c'est une blague, un montage? En regardant de plus près, on réalise que c'est bien lui, et qu'il est même plutôt canon. Attends, mais il est même carrément beau gosse en fait.

Et puis, après l'extase, le retour à la réalité. Parce qu'en fait, c'est bien du président français dont on parle. On le voit en train de travailler d'arrache-pied, le visage fermé, sur un bureau en désordre (il y a même une assiette sale).👇

Une mise en scène grossière

Mais a-t-il le droit de s'habiller comme ça à l'Elysée? Et c'est quoi ce logo sur son pull? À quatre semaines des présidentielles, cette stratégie de communication est loin d'être passée inaperçue. Une mise en scène grossière et de très mauvais goût selon les internautes. «Tant qu'on parle de lui», diront les communicants.

On ne peut qu'imaginer le pitch: «Eh Manu, j’ai eu une super idée: Il faut que tu viennes au bureau mal rasé, à la Zelensky. Je pense que ça peut vraiment renforcer ton image auprès de nos électeurs.»

Si certains sont tombés dans le panneau, d'autres se sont montrés plus sceptiques. Emmanuel Macron a-t-il réellement cherché à imiter son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky? Et si oui, dans quel but? Selon les internautes, l'idée, c'était surtout de faire croire que lui aussi, tout comme son homologue ukrainien, est proche du peuple. Il faut l'avouer que la ressemblance est plutôt flagrante.👇

Une tenue qui va trop loin

Avec ce look façon «stratagème de guerre», Macron est allé loin. Le détail qui n'a échappé à personne? Le logo sur son pull est celui du commando parachutiste de l’air numéro 10, une unité d’élite de l’armée française notamment engagée au Mali ou encore lors de la guerre civile irakienne en 2016.

Contrairement au président français, Volodymyr Zelensky est l'archétype du président «cool». Avec son penchant pour les selfies vidéos et le fait qu'il se balade (courageusement) en treillis kaki dans les rues de Kiev, il a conquis le cœur du public. L'ironie, c'est que personne ne prendrait au sérieux un Zelensky en costume-cravate, tout comme personne ne prend au sérieux un Macron en pull-over.

On ne peut que remercier Macron pour ces images complètement claquées, qui montrent simplement qu'une fois de plus, il n'a aucun sens de la communication.