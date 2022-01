Image: watson

Présidentielle 2022

Eric Zemmour, le patriote inapte au service militaire

Invité dans l'émission C dans l'air sur France 5, le polémiste a révélé son regret d'avoir échappé au service militaire pour des raisons bien particulières.

Chaque dimanche, sur France 5, et durant quatre semaines, huit candidats à la présidentielle française se retrouvent sur le plateau de l’émission C dans l’air afin d’aborder diverses thématiques internationales ou intérieures.

Vidéo: watson

Pour la première, ce 23 janvier, c'est Eric Zemmour qui a pris place sur le plateau. Suite à la question déstabilisante de Caroline Roux: «Avez-vous fait votre service militaire?», le candidat d'extrême droite a révélé y avoir échappé et ce, 25 ans après la fin de son obligation.

«Oh la la, c'est ma grande déception! J'avais fait mes trois jours, j'étais parti pour, et comme j'avais des problèmes de genoux catastrophiques...» Eric Zemmour

C'est en ces termes que le candidat a évoqué les raisons pour lesquelles il a été réformé. Si des soucis de santé étaient à la source de l'échec de sa carrière militaire, désormais Eric Zemmour «va mieux» et il se «protège».

Cocasse pour quelqu’un qui souhaite dépoussiérer une France d’antan et rendre le service militaire à nouveau obligatoire. On est bien loin de Jean-Marie Le Pen, ancien candidat d’extrême droite ayant participé à la guerre d’Algérie et qui, en 1984, avait même été accusé par Le Canard enchaîné d’avoir participé à des tortures.

Outre-atlantique, un autre candidat populiste avait fait parler de lui sur un sujet relativement similaire: Donald Trump. L'absence de l'ex-président à la guerre du Vietnam avait été soulevée durant la dernière campagne.

Donald Trump avait d'abord expliqué avoir échappé à la conscription grâce aux loteries organisées par le gouvernement américain. Il avait ensuite modifié sa version, évoquant une dispense pour raison médicale. Une enquête du New York Times avait fini par en révéler la véritable raison: une excroissance osseuse au pied.