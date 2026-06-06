Dix ans de prison pour des viols sur sept mineures

La cour d'assises des mineurs de la Moselle a condamné à dix ans de réclusion criminelle un jeune homme de 19 ans reconnu coupable de viols et d'agressions sexuelles sur sept fillettes et adolescentes de son entourage.

Plus de «International»

La peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Keystone

La cour d'assises des mineurs de la Moselle a condamné vendredi à dix ans de réclusion criminelle un homme de 19 ans qui comparaissait pour de nombreux faits de viols et agressions sexuelles à l'encontre de sept fillettes et adolescentes de son entourage.

La peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans.

Treize ans de réclusion criminelle assortis d'un suivi socio-judiciaire de quatorze ans, avaient été requis.

«C'est une belle condamnation», a estimé Me Zakia Ait Ali Slimane, avocate de deux parties civiles, soulignant que la cour avait:

«Tenu compte de son âge, de sa dangerosité, de la multiplicité des victimes»

«C'est une peine acceptable. Sept victimes pour lesquelles il reconnait l'entièreté des faits», a réagi Me Sophie Friha, avocate de la défense. «La société est responsable, comme ses parents», a estimé Me Friha, expliquant:

«Qu'il a été victime de ses traumas et l'audience a démontré que cet enfant était en cruel manque d'amour.»

La représentante du parquet avait demandé «d'écarter l'excuse de minorité compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'accusé.»

La cour a retenu l'irresponsabilité pénale pour les faits commis avant qu'il atteigne l'âge de 13 ans.

Le jeune homme, né en 2007, était jugé pour avoir agressé sexuellement ou violé à partir de 2013 deux de ses cousines, nées en 2007 et 2012, pendant plusieurs années, jusqu'en 2019, parfois avec violence (pincements, gifles ou coups de poing) ou encore sous la menace d'un couteau.

En 2022, alors qu'il est au lycée, une camarade l'accuse de l'avoir suivie à la sortie du bus, puis de l'avoir agressée sexuellement, en la contraignant à des baisers et attouchements.

Il lui était aussi reproché d'avoir, l'année suivante, profité du demi-sommeil d'une autre camarade, chez des amis, pour lui imposer des caresses.

Trois petites amies, nées entre 2005 et 2008, s'étaient aussi constituées partie civile au procès, dénonçant des attouchements ou rapports sexuels violents, commis sous la contrainte, avec par exemple des menaces de leur faire une mauvaise réputation ou de diffuser des photos d'elles dénudées. Elles ont aussi dénoncé la menace d'une arme – un couteau le plus souvent, parfois un rasoir – ainsi que des violences physiques lorsqu'elles le repoussaient. (dal/ats/afp)