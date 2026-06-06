ciel couvert16°
DE | FR
burger
International
Prison

Dix ans de prison pour des viols sur sept mineures

Dix ans de prison pour des viols sur sept mineures

La cour d'assises des mineurs de la Moselle a condamné à dix ans de réclusion criminelle un jeune homme de 19 ans reconnu coupable de viols et d'agressions sexuelles sur sept fillettes et adolescentes de son entourage.
06.06.2026, 09:5706.06.2026, 09:57
Moselle: une femme se disant séquestrée depuis 2011 découverte. Une femme qui affirme avoir été séquestrée par son mari depuis 2011 a été découverte par la police dans un appartement à Forbach, en Mos ...
La peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans.Keystone

La cour d'assises des mineurs de la Moselle a condamné vendredi à dix ans de réclusion criminelle un homme de 19 ans qui comparaissait pour de nombreux faits de viols et agressions sexuelles à l'encontre de sept fillettes et adolescentes de son entourage.

La peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans.

Treize ans de réclusion criminelle assortis d'un suivi socio-judiciaire de quatorze ans, avaient été requis.

«C'est une belle condamnation», a estimé Me Zakia Ait Ali Slimane, avocate de deux parties civiles, soulignant que la cour avait:

«Tenu compte de son âge, de sa dangerosité, de la multiplicité des victimes»

«C'est une peine acceptable. Sept victimes pour lesquelles il reconnait l'entièreté des faits», a réagi Me Sophie Friha, avocate de la défense. «La société est responsable, comme ses parents», a estimé Me Friha, expliquant:

«Qu'il a été victime de ses traumas et l'audience a démontré que cet enfant était en cruel manque d'amour.»

La représentante du parquet avait demandé «d'écarter l'excuse de minorité compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'accusé.»

La cour a retenu l'irresponsabilité pénale pour les faits commis avant qu'il atteigne l'âge de 13 ans.

Le jeune homme, né en 2007, était jugé pour avoir agressé sexuellement ou violé à partir de 2013 deux de ses cousines, nées en 2007 et 2012, pendant plusieurs années, jusqu'en 2019, parfois avec violence (pincements, gifles ou coups de poing) ou encore sous la menace d'un couteau.

Le corps retrouvé en France est bien celui de Lyhanna

En 2022, alors qu'il est au lycée, une camarade l'accuse de l'avoir suivie à la sortie du bus, puis de l'avoir agressée sexuellement, en la contraignant à des baisers et attouchements.

Il lui était aussi reproché d'avoir, l'année suivante, profité du demi-sommeil d'une autre camarade, chez des amis, pour lui imposer des caresses.

Trois petites amies, nées entre 2005 et 2008, s'étaient aussi constituées partie civile au procès, dénonçant des attouchements ou rapports sexuels violents, commis sous la contrainte, avec par exemple des menaces de leur faire une mauvaise réputation ou de diffuser des photos d'elles dénudées. Elles ont aussi dénoncé la menace d'une arme – un couteau le plus souvent, parfois un rasoir – ainsi que des violences physiques lorsqu'elles le repoussaient. (dal/ats/afp)

Plus d'articles sur la France
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
de Murielle KASPRZAK
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
4
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
de Alexandre Cudré
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
2
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
de Fred Valet
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
de Antoine Menusier
Thèmes
Aya Nakamura au Stade de France
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un drone militaire ukrainien explose dans le port roumain de Constanta
Le port roumain de Constanta a tremblé après l'explosion d'un drone maritime. Selon le ministère de la Défense, il s'est autodétruit sans faire de victimes.
Un drone maritime a explosé vendredi matin dans le port de Constanța, sur la mer Noire, sans faire de victimes. L’incident survient une semaine après la chute d’un drone aérien sur un immeuble en Roumanie, qui avait fait deux blessés dans ce pays membre de l’UE et de l’Otan.

Le drone maritime «s'est autodétruit vers 10h30, heure locale, sans faire de victimes», a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué.
L’article