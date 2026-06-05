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Le corps retrouvé en France est bien celui de Lyhanna

Police inspect vehicles during the search for evidence in the case of missing 11-year-old Lyhanna in Fleurance, southwestern France, Friday June 5, 2026. (AP Photo/Frederic Lancelot) France Missing Gi ...
La police inspecte des véhicules dans le cadre de la recherche d'indices dans l'affaire de la disparition de Lyhanna.Keystone

Le corps retrouvé en France est bien celui de Lyhanna

L'issue que beaucoup redoutaient est désormais confirmée. Le corps découvert jeudi dans une exploitation agricole du Gers a été formellement identifié comme étant celui de Lyhanna, 11 ans, disparue depuis le 29 mai à Fleurance.
05.06.2026, 18:5105.06.2026, 18:51

Le corps avait été retrouvé jeudi dans un silo agricole à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. Les enquêteurs estimaient qu'il pouvait s'agir de la collégienne, l'enfant retrouvé portant des vêtements similaires à ceux que Lyhanna portait le jour de sa disparition. En revanche, les circonstances exactes du décès restent à éclaircir.

Selon le procureur, les médecins légistes ne sont pas encore en mesure de déterminer les causes de la mort. Des examens complémentaires et de nouvelles expertises ont été ordonnés.

Le corps de la petite Lyhanna a probablement été retrouvé

L'enquête se poursuit autour de Jérôme B., 41 ans, mis en examen et placé en détention provisoire pour enlèvement et séquestration. Il est la dernière personne connue à avoir été vue avec Lyhanna, filmée montant dans son véhicule à la sortie du collège.

L'affaire suscite une vive émotion en France et relance les interrogations sur le traitement de plusieurs signalements et plaintes visant le suspect avant la disparition de la jeune fille. Une enquête administrative a été annoncée pour faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements. (max)

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