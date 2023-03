Au Congo, un massacre politique relance les tensions

Plus d'une vingtaine de militants politiques sont morts, par balles ou par noyade, la semaine dernière à Lubumbashi, grande ville du sud-est de la République démocratique du Congo, selon leur parti et une ONG qui ont accusé mercredi de mystérieux hommes en tenue militaire.

Plus de «International»

Le vendredi 24 mars, «des personnes en tenue militaire, guidées par un civil, ont trouvé nos jeunes du parti à l'endroit où des membres du parti Union nationale des fédéralistes du Congo (Unafec) font régulièrement leurs réunions, et ils ont commencé à tirer», a expliqué Jean Umba Lungange, président national de l'Unafec, lors d'une réunion avec les cadres du parti, en présence des journalistes.

«Certains ont reçu des balles et d'autres, en fuyant, se sont noyés dans la rivière Naviundu» Jean Umba Lungange

«Nous nous retrouvons pour le moment avec 21 corps», a-t-il indiqué, ajoutant qu'il y avait aussi des «personnes disparues». «Certains commandos ont fait perdre la vie à plus de 25 personnes, certaines par balles et d'autres par noyade», a affirmé de son côté au cours d'une conférence de presse à Lubumbashi Bertin Tchoz, un responsable de l'ONG «Gouvernance sécuritaire et paix du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga».

Ouverture d'une enquête

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'armée dans la région a dit ne pas être au courant de cet événement, d'autant plus, a-t-il dit, que l'Unafec «n'a pas saisi l'armée sur cette affaire».

Après la découverte lundi de cinq corps sans vie dans la rivière Naviundu, le maire de Lubumbashi (chef-lieu de la province du Haut-Katanga), Martin Kazembe, avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour «déterminer les responsables».

Parti membre de «l'Union sacrée», plateforme du président Félix Tshisekedi, l'Unafec est minée par des divisions internes depuis le décès en août 2021 de son fondateur, Gabriel Kyungu wa Kumwanza.

(sda/ats/afp)