Une Turque de 24 ans a été élue la femme la plus grande du monde

Une personne originaire de Turquie mesurant 2,15 mètres a été confirmée comme étant la plus grande femme vivante du monde par le Guinness des records.

La taille phénoménale de Rumeysa Gelgi est due à une maladie appelée syndrome de Weaver, qui entraîne une croissance accélérée et d'autres anomalies, a déclaré le Guinness des records dans un communiqué.

La jeune femme, de nationalité turque, a été re-mesurée cette année, après avoir été désignée comme l'adolescente vivante la plus grande du monde en 2014, à l'âge de 18 ans.

Elle se déplace en fauteuil roulant

En raison de son état, Rumeysa Gelgi se déplace généralement en fauteuil roulant, mais elle est capable d'utiliser un déambulateur pour de courtes périodes. Sa taille intrigue les gens quand ils la voient, mais la plupart des gens sont gentils et la soutiennent, comme le rapporte CNN.

La nouvelle détentrice du record tient à utiliser sa plateforme pour informer les gens sur des maladies rares comme la sienne:

«Chaque désavantage peut être transformé en avantage pour vous-même, alors acceptez-vous tel que vous êtes, soyez conscients de votre potentiel et faites de votre mieux»

Deux records, une même nationalité

L'homme vivant le plus grand du monde, Sultan Kösen, est également originaire de Turquie et mesure 2,51 mètres. Le Guinness des records a déclaré que le fait que les deux détenteurs vivants de ce record, homme et femme, soient originaires du même pays est quelque chose de très rare:

C'est en 2009 que cela s'était produit pour la dernière fois, lorsque Bao Xishun (2,36 mètres) et Yao Defen (2,33 mètres) de Chine détenaient les records.

La femme la plus grande jamais enregistrée est Zeng Jinlian, de la province de Hunan, en Chine, qui mesurait 2,46 cm au moment de sa mort en février 1982.

