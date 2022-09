Harry, qui s'est mis une partie de la famille à dos, pourrait bien avoir mis de l'eau dans son vin royal. Source: shutterstock

Harry a-t-il conclu un accord secret avec Charles?

Voilà deux ans que la relation entre le prince Harry et le nouvellement nommé roi Charles III est tendue. Mais récemment, des observateurs ont noté un climat plus clément entre père et fils. Quelles pourraient en être les raisons?

L'ère glaciaire entre père et fils est-elle bientôt terminée? Selon les médias britanniques, une période de dégel s'amorce entre Harry et Charles. En effet, une source proche de la famille royale a déclaré au journal The Telegraph que le nouveau roi entrevoit «une lueur d'espoir» pour réchauffer les liens familiaux.

Cette dernière s'est allumée pendant la phase de deuil de feu la reine, lors de conversations qu'il a entretenues avec le prince Harry et sa femme, la duchesse Meghan. Ces échanges donneraient à l'homme de 73 ans l'espoir que les relations entre le noyau de la famille royale et les Sussex pourraient à nouveau s'améliorer. Toujours est-il que, à n'en point douter, le roi aime ses deux enfants d'un amour équivalent.

Le prince Harry semble avoir opéré un véritable changement d'état d'esprit pendant la période de deuil. Les fans ont interprété cela comme le signe d'une pacification des relations. De plus, le journal britannique «The Mirror» rapporte qu'Harry révise actuellement son livre révélateur, dont la sortie est prévue bientôt. Les raisons exactes à ce revirement ne sont pas encore connues, mais on suppose que le prince a adouci certains passages pour ne pas attiser davantage la brouille avec sa famille.

Un accord entre le roi et son fils pourrait-il être à l'origine du réchauffement des liens familiaux? Les titres princiers des enfants de Harry sont-ils en discussion? Il se dit en coulisses que Charles aimerait accorder le statut royal à Archie et Lilibet. En retour, cependant, il exige la confiance. C'est pourquoi il attend que le livre soit publié.

Les titres au coeur du débat

Avec la mort de la reine, les enfants de Harry et Meghan ont droit à un titre. C'est en tout cas ce que dit le protocole introduit par le roi George V en 1917. Concrètement, ce dernier prévoit que les enfants et petits-enfants d'un dirigeant britannique ont automatiquement droit au titre de «HRH» (comprenez «His Royal Highness» en anglais, et «SAR», «Son Altesse Royale» en français) de prince ou de princesse. Et bien entendu, cela inclut désormais Archie et Lilibet. Du vivant de la reine, les deux n'étaient «que» des arrière-petits-enfants.

Quelques jours après la mort de la reine Elizabeth II, le palais a publié une liste révisée de la succession au trône. Là, Archie et Lilibet étaient toujours répertoriés comme Mister et Miss - et non comme Prince et Princesse. Deux semaines plus tard, les titres de prince n'avaient toujours pas été officiellement transférés. Les raisons à cela, selon des experts de l'aristocratie anglaise, en sont les courants contraires à cette nomination, qui soufflent à travers les coulisses royales.

