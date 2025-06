Voici à quoi ressemble la météo en Suisse pour cette semaine. shutterstock

De la chaleur, des orages et une bonne nouvelle pour les Suisses

Alors que l’Europe étouffe sous des températures frôlant les 40 degrés, les Suissesses et les Suisses transpirent aussi à grosses gouttes. Mais une bonne nouvelle se profile: le frais arrive.

Ces derniers jours, les températures ont tourné autour des 30 degrés, voire plus, et la population suisse en a bien souffert. Mais d’ici la fin de la semaine, les personnes souffrant de la chaleur devraient pouvoir respirer un peu avec l'arrivée d'un air frais.

Début de semaine sous haute tension

Après une «nuit tropicale» dans plusieurs régions, le soleil domine ce lundi, comme les jours précédents, et l’atmosphère reste lourde et étouffante avec des températures avoisinant les 33 degrés. Des orages isolés pourraient toutefois éclater dans les Alpes, rapporte MétéoSuisse.

Au fil de la journée, des nuages cumuliformes vont s’accumuler, pouvant évoluer en averses ou en orages - même en plaine - dans l’après-midi ou en soirée. Certains pourraient être assez violents, avec de possibles rafales de vent. Au-dessus de 2500 mètres, le ciel se couvrira progressivement durant la journée.

La zone orange montre un danger important d’orages violents en Suisse. Le vert indique un danger modéré.

Mardi, même scénario: chaleur persistante, et risque de pluie dès le matin. Mercredi et jeudi, le risque d’orage reste élevé en deuxième partie de journée. Avec environ 31 degrés, il fera à peine moins chaud que les jours précédents.

Coup de frais à l’horizon

La fin de semaine marquera un vrai tournant. Averses et orages seront toujours au programme, mais les températures redescendront aux alentours de 26 degrés. Ceux qui peinent à dormir à cause de la chaleur devraient enfin pouvoir se reposer dans la nuit de jeudi à vendredi.

Il fera plus frais vendredi. Image: Meteonews

Les prévisions pour le week-end restent incertaines, mais on s’attend à un cocktail de soleil, de pluie et d’orages, avec des températures proches de 25 degrés. Une météo plus clémente qui permettra enfin de s’attaquer aux tâches mises de côté à cause de la canicule.

Une Europe en surchauffe

L’ensemble du continent ressemble à un gigantesque four: dans de nombreux pays, les températures flirtent avec les 40 degrés. En Espagne, la ville d’El Granado, près de la frontière portugaise, a même enregistré 46 degrés – un nouveau record pour un mois de juin. Et la nuit n’apporte aucun répit: il fait parfois encore 30 degrés après le coucher du soleil. Le Portugal connaît un scénario similaire, notamment en Algarve, dans le sud, où la chaleur atteint aussi les 40 degrés.

Les Français et les Françaises ne sont pas épargnés. Avec 40 degrés attendus mardi, certaines écoles pourraient même fermer temporairement. Pas moins de 84 départements sont placés en vigilance orange en ce début de semaine. D’après la SRF, jamais autant de régions n’avaient été concernées par un tel niveau d’alerte simultanément.

Et côté italien, l’ambiance est loin du dolce vita: le thermomètre grimpe jusqu’à 39 degrés, notamment à Florence où la chaleur devrait durer plusieurs jours. En Sardaigne, une alerte météo a été déclenchée à cause de la présence de l’anticyclone africain surnommé «Pluto». Plusieurs «nuits tropicales» – où les températures restent élevées même la nuit – sont également attendues.

Des personnes se protègent de la chaleur à Rome, ce week-end. Keystone

Un peu de répit du côté de la Grèce: des vents violents ont fait baisser le mercure d’environ 10 degrés, ramenant la chaleur à «seulement» 30 degrés. Cette baisse soudaine a aussi conduit les autorités à suspendre l’alerte maximale pour le risque d’incendie dans de nombreuses régions.

Quant à l’Allemagne, elle ne fait pas exception. Elle suffoque elle aussi sous la chaleur, avec un pic attendu à 39 degrés mercredi – un peu plus chaud qu’en Suisse. Et ce n’est pas fini: l’anticyclone africain «Pluto» devrait encore remonter vers le nord et toucher aussi l’Europe du Nord, y compris l’Ecosse, la Norvège et la Suède. (kek/jzs)