La piscine la plus spectaculaire du monde est terminée



Il s'agit probablement de la piscine la plus spectaculaire du monde. C'est en tout cas la plus grande piscine acrylique autoportante du monde et de la pièce maîtresse du nouveau projet de luxe Embassy Gardens dans le quartier de Nine Elms à Londres, au bord de la Tamise, dans un emplacement de choix.

Le 19 mai, la «Sky Pool» de Londres sera officiellement inaugurée. Elle est longue de 25 mètres, transparente et relie deux des nouveaux immeubles d'habitation - à 35 mètres au-dessus du sol, au dixième étage!

«Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez regarder directement en bas. Ce sera comme voler», déclare Brian Eckersley, directeur d'Eckersley O'Callaghan, la société d'ingénierie impliquée dans la planification.

1 / 9 La plus impressionnante piscine du monde à Londres

La piscine a une profondeur de 3,2 mètres. La capacité est annoncée comme étant de 148 000 litres, ce qui correspond à un poids de 148 tonnes. Les côtés ont une épaisseur de 200 millimètres, le fond mesure 300 millimètres. L'ensemble de la construction acrylique mesure 25 mètres de long et pèse - sans eau - 50 tonnes. La portée entre les deux bâtiments est de 14 mètres.

La structure est l'œuvre des architectes Arup Associates, des ingénieurs Eckersley O'Callaghan et des concepteurs d'aquariums Reynolds. Arup n'est pas étranger aux défis architecturaux complexes - l'un de ses projets les plus célèbres est l'Opéra de Sydney.

Mais si vous espérez pouvoir bientôt tester vous-même la piscine, nous allons (probablement) devoir vous décevoir. Parce que si vous voulez nager dedans, vous avez besoin de beaucoup d'argent.

La Sky Pool transparente est réservée aux résidents du nouveau quartier et donc aux membres d'un club plutôt exclusif. Il y a 2 000 appartements à Embassy Gardens, dont les prix commencent à 1 015 000 livres (1,3 million de francs) - pour un appartement de deux chambres. (meg)