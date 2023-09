800 000 rendez-vous annulés à cause de médecins en grève

Comme ici à Londres, la dernière grève des jeunes médecins a eu lieu à la mi-août. Keystone

Avec l'inflation qui frappe le Royaume-Uni depuis plus d'un an, les soignants du service public de santé, le NHS, réclament des hausses de salaires bien au-delà de l'augmentation de 6% proposée par le gouvernement conservateur.

Plus de «International»

Les internes et médecins hospitaliers expérimentés d'Angleterre vont observer pour la première fois plusieurs jours de grève commune pour réclamer de meilleurs salaires. Il s'agit d'une nouvelle escalade dans la crise affectant le système de santé anglais.

Ils vont cesser le travail ensemble sur plusieurs jours entre le 20 septembre et le 4 octobre, du jamais vu, selon la British Medical Association (BMA) .

Les «junior doctors», médecins au statut proche des internes en France, et les «consultants» plus capés ont déjà séparément débrayé ces derniers mois, conduisant à l'annulation de centaines de milliers de rendez-vous et opérations et allongeant les délais de prise en charge déjà considérables.

D'autres nouvelles du Royaume-Uni: L'infirmière tueuse de bébés condamnée avec une sévérité exceptionnelle

Une offre «crédible»

«Nous sommes prêts à poursuivre notre mouvement social mais ce n'est pas une fatalité: le Premier ministre a le pouvoir d'y mettre fin en nous faisant une offre crédible», ont assuré les représentants des «junior doctors».

Le ministre de la Santé Steve Barclay a regretté une annonce «décevante» et appelé la BMA à «cesser ses perturbations insensées». Il a ajouté que sa «porte reste ouverte» pour discuter des conditions de travail mais a une nouvelle fois refusé toute nouvelle négociation sur les salaires.

Il dénonce un mouvement qui a conduit depuis près d'un an à l'annulation de plus de 800 000 rendez-vous en Angleterre, alors que les hôpitaux sont déjà débordés depuis la pandémie de Covid-19.

Longtemps bloquée à plus de 10%, l'inflation s'est modérée ces derniers mois au Royaume-Uni, retombant en juillet à 6,8%. Elle reste cependant la plus élevée du G7 et la crise du coût de la vie en découlant a provoqué de nombreux conflits sociaux, avec des grèves encore fréquentes dans le rail et les établissements de santé publique. (ats/jch)