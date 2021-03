International

Royaume-Uni

Les chauffeurs Uber, désormais travailleurs salariés au Royaume uni



Les chauffeurs Uber, désormais travailleurs salariés au Royaume uni

Image: sda

Uber va accorder à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleurs salariés, avec salaire minimum et congés payés. Une première mondiale pour la société américaine.

C'est un chamboulement du modèle des plateformes numériques au Royaume-Uni. Le géant américain de réservation de chauffeurs vient d'annoncer que l'ensemble de ses plus de 70 000 chauffeurs dans le pays bénéficieront de ces avantages. Il s'agit d'un profond changement pour Uber dont les conducteurs étaient jusqu'à présent des travailleurs indépendants.

«Travailleurs» et «employés»

La loi britannique distingue le statut de travailleurs , qui peut recevoir le salaire minimum et d'autres avantages, de celui de salariés au sens strict, qui bénéficient d'un contrat de travail en bonne et due forme.

«Désormais les chauffeurs Uber au Royaume-Uni toucheront au moins le salaire minimum, auront droit à des congés payés et pourront cotiser à un plan d'épargne-retraite, auquel contribuera la société»

Le salaire minimum est de 8,72 livres (11,22 francs) de l'heure au Royaume-Uni, et doit passer à 8,91 livres (11,46 francs) en avril. Un chauffeur Uber gagne plus que cette somme en moyenne, soit 17 livres (21 francs) à Londres et 14 livres (18 francs) dans le reste du pays.

Vers une hausse des tarifs ?

Uber ne dévoile pas le coût de ces mesures, qui devrait peser un peu plus sur de fragiles finances d'une société pas encore rentable et dans une mauvaise passe avec les restrictions sanitaires. Le groupe devrait absorber une partie du coût car il peut difficilement augmenter ses tarifs, notamment à Londres où la concurrence est vive.

Our statement on Uber pay offer. pic.twitter.com/hTDqBE8Wn3 — ADCU (@ADCUnion) March 16, 2021

Le directeur général de Uber, Dara Khosrowshahi, a proposé en février une série de propositions aux gouvernements et syndicats en Europe. L'objectif est de garantir une rémunération transparente et juste aux chauffeurs et de leur offrir plus d'avantages. Uber souhaite répliquer en Europe ce qu'elle a proposé en Californie, à savoir des conducteurs indépendants, mais qui reçoivent des compensations.

Un effet papillon espéré pour d'autres plateformes numériques

Reste à savoir si l'annonce d'Uber aura des conséquences sur les autres plateformes numériques au Royaume-Uni qui sont les symboles d'emplois précaires et peu payés.

L'application de livraison alimentaire Deliveroo, notamment, attend la décision de la Cour d'appel de Londres pour savoir s'ils peuvent bénéficier d'une convention collective afin d'avoir de meilleures conditions de travail. (ats/afp)

Plus d'articles sur le thème «Economie» C'est quoi exactement cette délicate réforme de l'AVS? Link zum Artikel Dans le mariage, chacun gagne à payer sa part d'impôts Link zum Artikel Amateurs de poissons, méfiez-vous des arnaques! Link zum Artikel Le groupe de Zara et Bershka ne vend plus et perd 70% de bénéfices Link zum Artikel Lego touche le jackpot grâce aux confinements Link zum Artikel Montrer tous les articles