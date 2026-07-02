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Ukraine: voici à quel point la cote de popularité de Poutine a chuté

Le chef de l&#039;Etat russe, Vladimir Poutine. (Photo d&#039;archive)
Le chef de l'Etat russe, Vladimir Poutine. (Photo d'archive)Image: IMAGO / Vyacheslav Prokofyev

Ukraine: voici à quel point la cote de popularité de Poutine a chuté

La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine s'enlise, et Kiev détruit des sites sensibles en Russie à l'aide de drones. Le chef d'Etat russe en ressent les effets dans les sondages.
02.07.2026, 14:5702.07.2026, 14:57
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t-online

Face à l'absence de succès dans la guerre d'agression menée contre l'Ukraine et à la multiplication des attaques de drones ukrainiens sur des cibles en Russie, la popularité de Vladimir Poutine recule. Son taux d'approbation ne s'élève plus qu'à 69%, rapporte la plateforme russe en exil Meduza, citant la fondation «Opinion publique» (FOM).

Ce taux d'approbation de 69% est le plus bas enregistré depuis le début de la guerre, en 2022. La popularité de Poutine passe ainsi pour la première fois sous la barre des 70%. Les données ont été recueillies entre le 19 et le 21 juin, peu après que l'armée ukrainienne a également atteint des cibles dans la capitale russe, Moscou.

👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici

Une évolution défavorable pour le Kremlin

Les nombreuses attaques de drones ukrainiens, visant notamment des raffineries, ont aussi provoqué des pénuries d'essence en Russie ainsi qu'en Crimée, annexée en violation du droit international en 2014.

La pénurie de carburant pousse Poutine à des mesures inédites

En raison de l'enlisement de la guerre en Ukraine, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, a récemment comparé la situation à la guerre de position de la Première Guerre mondiale.

L'absence de succès de Poutine se reflète également dans les recherches effectuées sur Internet. Toujours selon Meduza, plus de 137 000 requêtes de ce type portant sur la fin de la guerre en Ukraine ont été enregistrées, la dernière semaine de juin, sur le moteur de recherche russe Yandex. Un record depuis le début du conflit. (pri)

Oleksandre Syrsky (à gauche), ici en compagnie de Volodymyr Zelensky.
Oleksandre Syrsky (à gauche), ici en compagnie du président ukrainien, Volodymyr Zelensky (photo d'archive).Image: Imago
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de Marine Brunner
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Vladimir Poutine dans tous ses états
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Vladimir Poutine dans tous ses états
Poutine en mode chasseur, 2010.
source: ap ria novosti russian governmen / dmitry astakhov
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- Kiev a subi une attaque russe «de grande envergure»
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