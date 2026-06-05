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Poutine minimise les difficultés économiques de la Russie

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde
05.06.2026, 17:0105.06.2026, 17:02
Team watson
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  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche sa guerre contre l'Ukraine. La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien.
  • Les villes ukrainiennes subissent de nombreuses frappes et Kiev riposte en frappant les installations pétrolières.
  • La ligne de front bouge peu, mais les combats restent très durs avec de lourdes pertes de chaque côté.
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16:28
Macron, Merz et Starmer rencontreront Zelensky dimanche à Londres
Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz rencontreront dimanche à Londres Volodymyr Zelensky afin d'échanger sur le «soutien à l'Ukraine» et le «renforcement de la pression sur l'effort de guerre russe», a annoncé vendredi l'Elysée.

Le président français, le premier ministre britannique et le chancelier allemand s'entretiendront d'abord tous les trois, avant de recevoir le président ukrainien. «Cette réunion permettra également de faire le point sur les travaux engagés en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine et sur le continent européen, notamment dans le cadre de la Coalition des volontaires», a ajouté la présidence française dans un communiqué.
16:27
Poutine minimise les difficultés économiques de la Russie
Le président russe Vladimir Poutine a minimisé vendredi à l'occasion d'un important forum d'investissement à Saint-Pétersbourg, les difficultés économiques auxquelles fait face son pays, préférant vanter sa «souveraineté» et ses partenariats avec les pays du Sud.

«De toutes parts, on nous dit que tout va mal chez nous (...). Oui, la dynamique économique est actuellement modérée», a déclaré M. Poutine lors d'un discours devant des responsables et hommes d'affaires russes et étrangers. «Dans un contexte tendu et difficile, la Russie continue de renforcer sa souveraineté (...) en élargissant son cercle de partenaires», a-t-il ajouté.
5:59
Un mort dans une frappe de drone russe
Une frappe de drone russe a tué un homme dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué vendredi les autorités locales.

La victime est un homme de 75 ans, mort de ses blessures après cette attaque survenue à 22h48 locales jeudi soir (19h48), a précisé le chef de l'administration militaire de la ville Iaroslav Chanko, sur Telegram.

Ce bombardement intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre directe à son homologue russe Vladimir Poutine.

Dans une lettre ouverte publiée jeudi soir, il a assuré que l'Ukraine était «prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations» afin de trouver une issue diplomatique aux plus de quatre ans de guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle de février 2022.
22:55
Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête avec Poutine
Le président ukrainien a proposé jeudi une rencontre à son homologue russe Vladimir Poutine dans une lettre ouverte. Il a également suggéré un «cessez-le-feu complet» le temps de négocier pour mettre fin à la guerre.

«L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un contact direct entre vous et nous. Je propose une rencontre», a écrit Zelensky dans cette lettre adressée «au président de la Fédération russe», Vladimir Poutine. «Je propose de décider d'une date claire pour cette rencontre», a-t-il écrit.

Zelensky a ajouté que l'Ukraine était «prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations», auxquelles il estime que l'Europe et les Etats-Unis doivent participer.
16:18
L'Europe a besoin du pétrole et du gaz russe pour "survivre", selon l'émissaire russe Dmitriev
L'Europe a besoin du pétrole et gaz russe pour "survivre", en pleine crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient, a estimé jeudi l'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev.

Les hydrocarbures russes font l'objet de sanctions occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, mais les pays européens continuent d'en importer sous diverses formes ou via des pays tiers.

La volatilité du marché de l'énergie en raison de la guerre israélo-américaine contre l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ont même poussé certains pays, dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, à assouplir les restrictions existantes sur le pétrole russe.
16:11
Touristes russes en Europe: des pays de l'UE pour une limitation
Une dizaine de pays européens demandent à la Commission européenne de durcir les conditions d’entrée dans l’UE pour les ressortissants russes, selon des sources diplomatiques. Cette initiative intervient alors que Moscou intensifie ses frappes en Ukraine.

«Il est profondément troublant de voir un nombre croissant de touristes russes profiter de voyages de loisirs sur les plages et dans les stations balnéaires européennes», écrivent ces onze pays dans une lettre adressée à la Commission européenne, dont l'AFP a obtenu une copie.
16:11
Une attaque ukrainienne fait 3 morts en Crimée annexée
Une frappe ukrainienne a tué trois personnes en Crimée, ont annoncé tôt jeudi les autorités de cette péninsule annexée par la Russie, au lendemain d'une attaque contre des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, où s'ouvrait le principal forum économique russe.

Une opération ukrainienne qui a conduit le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à mettre en garde contre un «risque d'escalade» du conflit opposant Moscou à Kiev depuis plus de quatre ans.
6:49
Sept morts dans une frappe de drone ukrainien sur un bus
Une frappe de drone ukrainienne sur un bus reliant Moscou à Simferopol, en Crimée annexée par la Russie, a fait sept morts et 11 blessés, ont indiqué les autorités de la région ukrainienne de Donetsk sous contrôle de Moscou, où a eu lieu l'attaque.

«A Yenakiyevo, un drone a frappé un bus Moscou-Simferopol; selon des informations préliminaires, sept civils ont été tués. Onze autres personnes ont subi des blessures de gravité diverses, et toutes reçoivent les soins nécessaires», a écrit sur Telegram Denis Pouchiline, chef de l'administration locale établie par la Russie.

Selon le ministère russe de la Défense, 354 drones ukrainiens ont été abattus au cours de la nuit de mardi à mercredi au-dessus de la Russie. Le gouverneur de la région russe de Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a fait état de 50 drones abattus dans cette seule région.

En Ukraine, dans la ville de Kherson (sud), une femme de 86 ans a été tuée dans une attaque de drone russe, selon le chef de l'administration militaire locale, Yaroslav Shanko.
15:27
L'Ukraine ordonne l'évacuation de civils dans la région de Kharkiv
Les autorités ukrainiennes ont ordonné mardi l'évacuation de plus de 7.000 civils de plusieurs localités de la région de Kharkiv, à la frontière russe dans le nord-est du pays, signe des craintes d'une avancée russe.

«Compte tenu de la situation sécuritaire et des attaques systématiques de l'ennemi, nous étendons la zone d'évacuation obligatoire», a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Oleg Synegoubov.
15:27
L'Ukraine a repris du terrain aux Russes en mai
L'Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou. La Russie gagnait du terrain depuis l'automne 2023, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Depuis octobre 2023, la Russie grignotait du terrain mois après mois, mais ses avancées avaient commencé à marquer le pas fin 2025. En avril, la zone contrôlée par Moscou avait diminué pour la première fois depuis deux ans et demi, d'environ 120 km².
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Une attaque de drone sur la centrale de Barakah compromet la sureté nucléaire, affirment les Emirats arabes unis.
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