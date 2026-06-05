Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz rencontreront dimanche à Londres Volodymyr Zelensky afin d'échanger sur le «soutien à l'Ukraine» et le «renforcement de la pression sur l'effort de guerre russe», a annoncé vendredi l'Elysée.
Le président français, le premier ministre britannique et le chancelier allemand s'entretiendront d'abord tous les trois, avant de recevoir le président ukrainien. «Cette réunion permettra également de faire le point sur les travaux engagés en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine et sur le continent européen, notamment dans le cadre de la Coalition des volontaires», a ajouté la présidence française dans un communiqué.
Le président français, le premier ministre britannique et le chancelier allemand s'entretiendront d'abord tous les trois, avant de recevoir le président ukrainien. «Cette réunion permettra également de faire le point sur les travaux engagés en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine et sur le continent européen, notamment dans le cadre de la Coalition des volontaires», a ajouté la présidence française dans un communiqué.