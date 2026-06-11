en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Russie

La Russie déplace ses avions A-50U, par crainte de l’Ukraine

La Russie stationne des avions A-50U dans des aéroports civils
Un avion A-50U russe.Image: dr

Poutine protège son avion le plus précieux avec une astuce décriée

L’Ukraine a déjà frappé plusieurs avions militaires russes de première importance. Moscou semble désormais avoir adopté une nouvelle stratégie.
11.06.2026, 05:5811.06.2026, 05:58
Un article de
t-online

La Russie mettrait ses avions militaires à l’abri par crainte d’attaques de drones ukrainiens. Selon le magazine spécialisé dans les questions militaires Defense Romania, les précieux avions de détection et d’alerte avancée A-50U sont de plus en plus stationnés sur des aéroports civils.

L’analyse d’images satellites montre qu’au 4 juin, trois A-50U se trouvaient sur les aéroports civils de Begichevo, au Tatarstan, de Tcheliabinsk et de Nijnevartovsk, dans le district autonome des Khantys-Mansis. Certains appareils n’y seraient arrivés que récemment.

La Russie stationne des avions A-50U dans des aéroports civils
Carte des bases d'affectation des avions AEW&C A-50U en Russie au 4 juin 2026. Infographie: AviVector

Cette stratégie russe semble également reposer sur des déplacements fréquents des appareils. Deux A-50U étaient déjà stationnés à Tcheliabinsk en mars.

Les aéroports russes critiquent Poutine

Les exploitants des aéroports ne seraient toutefois pas satisfaits de la présence de ces avions militaires. Fin mai, une lettre est ainsi apparue sur le site internet du plus grand gestionnaire d’aéroports de Russie, Airports of Regions. Son directeur, Ievgueni Tchoudnovski, s’y adressait directement au président russe Vladimir Poutine.

Il y évoque un «climat de peur» ainsi que des pressions exercées sur les employés, contraints d’assumer des tâches dépassant le cadre de leurs fonctions professionnelles. Il affirme également que les autorités de sécurité et les services militaires prennent de facto le contrôle des infrastructures civiles et y stationnent du matériel militaire, des avions de combat et des munitions.

La Russie a jusqu’à présent perdu trois avions A-50U, l’un des appareils les plus importants de son armée. Ces avions sont utilisés pour la surveillance de l’espace aérien et la détection précoce des menaces. Ils sont capables d’identifier simultanément plusieurs cibles et de les repérer très en amont. (trad. hun)

Plus d'articles concernant la Russie
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
2
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
de Julian Alexander Fischer
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
2
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
Thèmes
Vladimir Poutine dans tous ses états
1 / 10
Vladimir Poutine dans tous ses états
Poutine en mode chasseur, 2010.
source: ap ria novosti russian governmen / dmitry astakhov
partager sur Facebookpartager sur X
Un avion la percute en plein vol: elle filme l'accident
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Frontaliers bloqués, climat: ces sujets divisent au «G7 social»
Réunis à Genève, les ministres du Travail du G7 ont trouvé des terrains d’entente sur l’intelligence artificielle, l’emploi des seniors et le travail forcé. En revanche, les Etats-Unis ont bloqué plusieurs discussions liées au climat et aux travailleurs migrants.
Les ministres du travail du G7 se sont réunis mardi à Genève pour parler notamment d'intelligence artificielle (IA). Le Français Jean-Pierre Farandou, qui présidait cette rencontre, dit ne pas être au fait de l'effet du sommet d'Evian pour les frontaliers français.
L’article