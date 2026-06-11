Un avion A-50U russe. Image: dr

Poutine protège son avion le plus précieux avec une astuce décriée

L’Ukraine a déjà frappé plusieurs avions militaires russes de première importance. Moscou semble désormais avoir adopté une nouvelle stratégie.

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La Russie mettrait ses avions militaires à l’abri par crainte d’attaques de drones ukrainiens. Selon le magazine spécialisé dans les questions militaires Defense Romania, les précieux avions de détection et d’alerte avancée A-50U sont de plus en plus stationnés sur des aéroports civils.

L’analyse d’images satellites montre qu’au 4 juin, trois A-50U se trouvaient sur les aéroports civils de Begichevo, au Tatarstan, de Tcheliabinsk et de Nijnevartovsk, dans le district autonome des Khantys-Mansis. Certains appareils n’y seraient arrivés que récemment.

Carte des bases d'affectation des avions AEW&C A-50U en Russie au 4 juin 2026. Infographie: AviVector

Cette stratégie russe semble également reposer sur des déplacements fréquents des appareils. Deux A-50U étaient déjà stationnés à Tcheliabinsk en mars.

Les aéroports russes critiquent Poutine

Les exploitants des aéroports ne seraient toutefois pas satisfaits de la présence de ces avions militaires. Fin mai, une lettre est ainsi apparue sur le site internet du plus grand gestionnaire d’aéroports de Russie, Airports of Regions. Son directeur, Ievgueni Tchoudnovski, s’y adressait directement au président russe Vladimir Poutine.

Il y évoque un «climat de peur» ainsi que des pressions exercées sur les employés, contraints d’assumer des tâches dépassant le cadre de leurs fonctions professionnelles. Il affirme également que les autorités de sécurité et les services militaires prennent de facto le contrôle des infrastructures civiles et y stationnent du matériel militaire, des avions de combat et des munitions.

La Russie a jusqu’à présent perdu trois avions A-50U, l’un des appareils les plus importants de son armée. Ces avions sont utilisés pour la surveillance de l’espace aérien et la détection précoce des menaces. Ils sont capables d’identifier simultanément plusieurs cibles et de les repérer très en amont. (trad. hun)

