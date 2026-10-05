La technicienne aurait pu contracter la peste pulmonaire à cause du bris d'un tube à essai (image d'illustration). Image: Shutterstock

Vives inquiétudes autour d'un cas supposé de peste en Russie

Une laborantine de l'Institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk est décédée la semaine dernière. Selon des médias, elle aurait pu contracter la maladie lors d'une expérience. Mais les autorités assurent que «la situation est sous contrôle».

Plus de «International»

La situation sanitaire est «sous contrôle» en Russie selon les autorités qui ont minimisé lundi les informations selon lesquelles une laborantine serait décédée de la peste en Sibérie. Les États-Unis ont affirmé pour leur part surveiller la situation «de près».

Le décès de Daria Chipilova, une technicienne de laboratoire de 28 ans qui travaillait pour l'Institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk, rapporté par plusieurs médias russes vendredi, a suscité de vives inquiétudes. Selon le média Peuples du Baïkal, elle aurait pu contracter la peste pulmonaire à cause du bris d'un tube à essai.

Mais les analyses réalisées par une commission d'experts spéciale montrent que la cause du décès de la jeune femme est «une pneumonie» à l'origine «indéterminée», a affirmé lundi le gouverneur de la région d'Irkoutsk, Igor Kobzev. Selon l'enquête menée par l'agence de santé publique Rospotrebnadzor «aucun micro-organisme lié à l'activité professionnelle de la jeune femme n'a été détecté dans ses biomatériaux», a-t-il déclaré sur Telegram.

La situation sanitaire dans la région est «stable», a affirmé Kobzev, ajoutant qu'aucun autre employé de l'Institut de lutte contre la peste n'avait consulté de médecin depuis l'annonce du décès de la jeune femme.

«La situation reste sous notre contrôle et celui des experts»

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, lui, enjoint aux journalistes lundi de «se référer aux déclarations officielles de Rospotrebnadzor plutôt qu'aux rumeurs et spéculations».

Les Etats-Unis aux aguets

Les Etats-Unis prêtent également attention à la situation, a déclaré de son côté lundi Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine.

«Les déplacements entre les Etats-Unis et la Russie sont évidemment très limités, mais comme pour toute autre chose, si quelque chose de ce genre venait à s'échapper, cela pourrait se propager rapidement», a affirmé le secrétaire d'État à des journalistes avant son départ pour l'Islande. «Nous regardons et surveillons donc de près. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'alarmer, mais il y a lieu (...) de garder un oeil dessus», a-t-il ajouté.

Marco Rubio Keystone

La peste est une maladie infectieuse causée par des bactéries. La peste pulmonaire est hautement contagieuse et peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (jzs/ats/afp)