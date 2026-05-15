ciel couvert11°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

La peste porcine africaine menace la Suisse

La peste porcine africaine menace la Suisse
La transmission aux porcs d'élevage est «possible à tout moment», alerte l'OSAV.Image: Shutterstock

La peste porcine africaine menace la Suisse

Les autorités mettent en garde contre un risque élevé de propagation de la maladie dans le pays après l'apparition d'un nouveau foyer en Italie.
15.05.2026, 15:1415.05.2026, 15:14

Le risque de propagation de la peste porcine africaine en Suisse est élevé. Alors que le nombre de cas chez les porcs domestiques était en baisse depuis des années en Europe, un nouveau foyer est apparu en avril en Italie.

Dans les régions où les populations de sangliers sont touchées par la peste porcine africaine (PPA), la transmission aux porcs d'élevage est «possible à tout moment», a écrit l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dans son dernier bulletin sur la situation épizootique à l'étranger et en Suisse.

L'OFSP réagit au hantavirus et évalue le risque de «pandémie mondiale»

L'OSAV déconseille donc vivement d'importer en Suisse de la viande de porc ou de sanglier provenant des zones touchées. Ce virus serait très résistant dans l’environnement et resterait contagieux pendant longtemps dans le sang, les produits carnés et les cadavres.

De plus, après un séjour de chasse dans ces régions, les chaussures, les vêtements, le matériel et les véhicules doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés avant de passer la frontière. Selon l'OSAV, les éleveurs qui observent des symptômes inhabituels chez leurs porcs doivent immédiatement contacter leur vétérinaire.

«Un revers dans la lutte contre la maladie»

Dans le cadre d'un programme national de dépistage précoce, les sangliers trouvés morts et les animaux malades abattus sont examinés. Sur les 25 sangliers examinés jusqu'à présent, tous se sont révélés négatifs.

En Europe, le nombre de cas de PPA chez les sangliers reste élevé. Il faut en outre s'attendre à des cas déclarés a posteriori, selon l'OSAV. Les nouvelles détections en Saxe constituent, selon la Confédération, un «revers dans la lutte contre la maladie».

Un privilège hérité de Napoléon scandalise les éleveurs suisses

En février dernier encore, on avait déclaré que la peste porcine africaine avait été «éradiquée avec succès», après qu’aucun cas n’avait été détecté pendant un an. Suite à cette nouvelle flambée, il a été annoncé en avril que de nouvelles zones d’interdiction avaient été mises en place.

En Espagne aussi, les cas ont légèrement augmenté ces derniers temps. La zone de restriction devrait donc être étendue. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
Ce petit garçon va à l'école en chevauchant un cochon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Taupe chez Fedpol: la piste mène à un Russe, Genève et une firme suisse
L'arrestation d'un employé de l'Office fédéral de la police (Fedpol) s'inscrit dans le cadre d'une opération policière internationale. Au cœur de l'affaire: une société suisse de transfert de fonds.
Nous sommes le mardi 28 avril, jour d'une vaste opération policière. En pleine rue à Bâle, un homme est sorti de force d'un véhicule, pistolets braqués sur lui. Des voitures de police convergent vers le quartier bancaire de la ville. Des corps de police coordonnés lancent de nombreuses perquisitions, non seulement dans la région de Bâle, mais aussi dans les pays voisins et dans d'autres cantons.
L’article