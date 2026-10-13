brouillard
DE | FR
burger
International
Société

L'acteur RJ Mitte, de la série Breaking Bad, est mort

L&#039;acteur RJ Mitte, de la série «Breaking Bad», est mort
Walter White Jr, incarné par RJ Mitte, dans Breaking BadImage: AMC

L'acteur RJ Mitte, de la série «Breaking Bad», est mort

Celui qui incarnait le fils de Walter White à l'écran est décédé à 34 ans. Souffrant de paralysie cérébrale, il était l'un des ambassadeurs des personnes en situation de handicap à Hollywood.
13.10.2026, 06:0013.10.2026, 06:12

L'acteur RJ Mitte, qui jouait le fils du professeur de chimie Walter White dans la série télévisée Breaking Bad, est décédé à l'âge de 34 ans, a annoncé mardi l'un de ses représentants. La cause de sa mort n'a pas été précisée. «C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de RJ Mitte», a fait savoir son agent Sean Reilly, dans un communiqué.

Dans Breaking Bad, feuilleton considéré comme l'une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision, le comédien incarnait Walter Jr, l'adolescent de la famille souffrant de paralysie cérébrale. Son père, incarné par Bryan Cranston, l'aimait d'un amour tendre, qu'il trahissait en lui cachant sa dérive criminelle vers le trafic de drogue.

Sur le point de sortir un nouveau film

RJ Mitte souffrait lui-même de paralysie cérébrale, une pathologie qui engendre un trouble moteur permanent à cause d'une lésion cérébrale précoce – survenue avant la naissance ou pendant l'enfance. «S'inspirant de sa propre expérience de la paralysie cérébrale, RJ Mitte a apporté une authenticité à son rôle et a créé une plateforme dédiée à la sensibilisation au handicap et à l'inclusion», rappelle le communiqué.

Cette série «maudite» prépare son grand retour
Cette série «maudite» prépare son grand retour

L'acteur a ainsi profité de sa carrière à Hollywood pour défendre les personnes en situation de handicap. Il était ambassadeur des associations United Cerebral Palsy et Shriners Children's et présidait sa propre fondation caritative, la Mitte Foundation, qui soutenait diverses initiatives philanthropiques et cherchait à combattre les stéréotypes sur les personnes en situation de handicap.

Outre son rôle dans Breaking Bad, RJ Mitte est également apparu dans les séries The Guardians of Justice et Switched, ainsi que dans les films The Recall et The Oak Room. Il était sur le point de sortir un nouveau film, Talking to Strangers, dont il assurait encore la promotion il y a quelques jours. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump et Elon Musk sont à nouveau potes
1
Donald Trump et Elon Musk sont à nouveau potes
Voici le plan de l&#039;Otan en cas d&#039;attaque de Poutine sur les pays baltes
2
Voici le plan de l'Otan en cas d'attaque de Poutine sur les pays baltes
de Anna von Stefenelli
Cette célèbre basilique cachait un secret de 9 kilomètres de long
1
Cette célèbre basilique cachait un secret de 9 kilomètres de long
Voici la lauréate du Nobel de la Paix
Voici la lauréate du Nobel de la Paix
Thèmes
Pourquoi cette série Marvel est en noir et blanc
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Près de 500 000 enfants exploités sexuellement: la piste mène en Suisse
Une terrifiante enquête de CNN révèle l'ampleur de la pédophilie dans le pays d'Asie du sud-est. Les abus se font souvent en direct et peuvent se commander via des messageries cryptées.
En quelques clics, des agresseurs situés à des milliers de kilomètres des Philippines peuvent décider ce que l’on faire subir sexuellement à un enfant. Il suffit parfois d’une somme relativement modeste, et l’acte est diffusé en direct par chat vidéo ou par messagerie cryptée.
L’article