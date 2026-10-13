Walter White Jr, incarné par RJ Mitte, dans Breaking Bad Image: AMC

L'acteur RJ Mitte, de la série «Breaking Bad», est mort

Celui qui incarnait le fils de Walter White à l'écran est décédé à 34 ans. Souffrant de paralysie cérébrale, il était l'un des ambassadeurs des personnes en situation de handicap à Hollywood.

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L'acteur RJ Mitte, qui jouait le fils du professeur de chimie Walter White dans la série télévisée Breaking Bad, est décédé à l'âge de 34 ans, a annoncé mardi l'un de ses représentants. La cause de sa mort n'a pas été précisée. «C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de RJ Mitte», a fait savoir son agent Sean Reilly, dans un communiqué.

Dans Breaking Bad, feuilleton considéré comme l'une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision, le comédien incarnait Walter Jr, l'adolescent de la famille souffrant de paralysie cérébrale. Son père, incarné par Bryan Cranston, l'aimait d'un amour tendre, qu'il trahissait en lui cachant sa dérive criminelle vers le trafic de drogue.

Sur le point de sortir un nouveau film

RJ Mitte souffrait lui-même de paralysie cérébrale, une pathologie qui engendre un trouble moteur permanent à cause d'une lésion cérébrale précoce – survenue avant la naissance ou pendant l'enfance. «S'inspirant de sa propre expérience de la paralysie cérébrale, RJ Mitte a apporté une authenticité à son rôle et a créé une plateforme dédiée à la sensibilisation au handicap et à l'inclusion», rappelle le communiqué.

L'acteur a ainsi profité de sa carrière à Hollywood pour défendre les personnes en situation de handicap. Il était ambassadeur des associations United Cerebral Palsy et Shriners Children's et présidait sa propre fondation caritative, la Mitte Foundation, qui soutenait diverses initiatives philanthropiques et cherchait à combattre les stéréotypes sur les personnes en situation de handicap.

Outre son rôle dans Breaking Bad, RJ Mitte est également apparu dans les séries The Guardians of Justice et Switched, ainsi que dans les films The Recall et The Oak Room. Il était sur le point de sortir un nouveau film, Talking to Strangers, dont il assurait encore la promotion il y a quelques jours. (jzs/ats/afp)