Le casting de Glee à l’époque où les plus gros drames se déroulaient encore dans les couloirs du lycée McKinley. La série a été diffusée de 2009 à 2015. image: imago/watson

Cette série «maudite» prépare son grand retour

Onze ans après avoir refermé les portes du lycée McKinley, Ryan Murphy vient de terminer le scénario d’un possible retour de Glee. Une résurrection qui promet une bonne dose de nostalgie, mais qui devra aussi composer avec les drames ayant frappé la série et plusieurs de ses stars.

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Onze ans après la diffusion du dernier épisode de Glee, Ryan Murphy semble prêt à retourner sur les bancs du lycée. Le créateur de la série phénomène a révélé mercredi soir à Entertainment Tonight qu’il venait tout juste de terminer le scénario d’un possible retour.

«C’est drôle que vous posiez la question, parce que je viens de terminer le scénario il y a une heure», a-t-il déclaré sur le tapis rouge d’un événement consacré à la treizième saison d’American Horror Story.

Surtout, Ryan Murphy n’a pas travaillé seul. Brad Falchuk et Ian Brennan, les deux autres créateurs de Glee, ont participé à l’écriture. Autrement dit, le trio à l’origine des premières saisons est à nouveau réuni.

Une dizaine d’anciens déjà contactés

Reste maintenant à savoir qui acceptera de remettre son blazer rouge du lycée McKinley. Selon Ryan Murphy, il a déjà approché «environ dix» membres de la distribution originale. Et, à l’en croire, l’accueil a été plutôt chaleureux. «Ils avaient tous beaucoup de questions, mais ils étaient tous très enthousiastes à cette idée», a expliqué le producteur.

Pas question toutefois de pousser des cris de joie ou la chansonnette trop vite: aucun acteur n’a encore lu le scénario et le projet n’est pas officiellement lancé. Ryan Murphy souhaite d’ailleurs écrire plusieurs épisodes avant de déterminer si cette nouvelle version de Glee peut réellement voir le jour.

L’idée ne tombe toutefois pas du ciel. En juillet déjà, le producteur expliquait avoir constaté que toute une nouvelle génération découvrait la série, diffusée à l’origine entre 2009 et 2015. Six saisons, plus de 120 épisodes et des reprises musicales par centaines plus tard, Glee continue donc de trouver son public.

Ryan Murphy assure avoir déjà contacté une dizaine d’anciens de Glee. Image: imago

Mais faire revenir la bande du lycée McKinley en 2026 implique un problème autrement plus délicat que de savoir si Rachel Berry acceptera de partager un solo.

Une série marquée par les drames

Car derrière les paillettes, l'ambiance «feel good» et les chorégraphies dans les couloirs du lycée, l’histoire de Glee s’est assombrie au fil des années - à commencer par la mort de trois acteurs importants de la série dans des circonstances tragiques.

Cory Monteith, qui incarnait Finn Hudson, est décédé en juillet 2013 à seulement 31 ans, alors que Glee était encore en production. L’acteur, qui avait publiquement évoqué ses problèmes d’addiction, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Vancouver. Les autorités ont conclu à une overdose accidentelle d’héroïne et d’alcool.

Cory Monteith et sa compagne, Lea Michele, en juin 2013, quelques semaines avant le décès de l'acteur. Image: imago

Le choc fut immense, d’autant que Cory Monteith était alors en couple avec Lea Michele, sa partenaire à l’écran. La série lui consacrera quelques mois plus tard l’épisode The Quarterback, l’un des plus douloureux de son histoire.

En janvier 2018, Mark Salling, qui interprétait Noah «Puck» Puckerman, s’est suicidé à 35 ans. Son décès est survenu après qu’il avait plaidé coupable dans une affaire de possession d’images pédopornographiques et avant le prononcé de sa peine.

Mark Salling est décédé trois ans après la fin de la série. Image: FilmMagic

Puis, en juillet 2020, nouveau drame. Naya Rivera, l’inoubliable Santana Lopez, s’est noyée accidentellement dans le lac Piru, en Californie, lors d’une sortie en bateau avec son fils Josey, alors âgé de 4 ans. L’enfant avait été retrouvé seul à bord. L’actrice avait 33 ans.

Naya Rivera a été révélée grâce à son rôle de Santana Lopez. FOX Image Collection

Détail particulièrement glaçant: le corps de Naya Rivera a été retrouvé le 13 juillet 2020, exactement sept ans après la mort de Cory Monteith.

Cette accumulation de tragédies a fini par donner naissance sur Internet à une expression dont la série se serait certainement bien passée: la «malédiction de Glee». Une théorie évidemment sans fondement surnaturel, mais suffisamment persistante pour avoir inspiré en 2023 une série documentaire en trois parties, The Price of Glee, consacrée aux drames et controverses entourant le programme.

Plusieurs anciens acteurs ont d’ailleurs pris leurs distances avec le documentaire et dénoncé cette manière de relier des événements sans rapport entre eux.

Encore cet été, Kevin McHale, qui incarnait Artie Abrams, s’est emporté contre des internautes évoquant à nouveau une série «maudite», rappelant derrière le sensationnalisme une évidence: il s’agit avant tout de personnes réelles et de tragédies réelles.

L’héritage de Glee a également été écorné par les témoignages concernant l’ambiance sur le plateau. En 2020, plusieurs anciens partenaires de Lea Michele l’avaient notamment accusée de comportements humiliants et de microagressions durant le tournage. L’actrice avait présenté ses excuses, tout en affirmant ne pas se souvenir avoir tenu certains des propos qui lui étaient reprochés.

Voilà donc le bagage considérable avec lequel Ryan Murphy devra franchir à nouveau les portes de McKinley High.

Pour l’instant, une seule chose est certaine: le scénario existe. Quant à savoir quels anciens élèves accepteront de reprendre le chemin de la chorale, le producteur entretient encore le suspense. Après tout ce qu’a traversé Glee, un reboot ne pourra de toute façon pas se contenter de reprendre Journey et de faire comme si onze années ne s’étaient pas écoulées.(mbr)

Mais pourquoi les films et les séries ont-ils perdu leur couleurs? Vidéo: watson