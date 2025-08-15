L'ETH de Zurich et l'EPFL sont, sans surprise, toujours le point de mire suisse des institutions universitaires. Image: Keystone, montage watson

Une université romande fait un bond dans le classement mondial

Chaque année, le ShanghaiRanking Consultancy publie le classement des meilleures universités de la planète. L'occasion de voir où se situe la Suisse dans le top 100 quelle a été son évolution depuis 2024.

Choisir son université, c'est prendre un embranchement important dans son parcours académique et professionnel. Pour ne pas se tromper, le classement de Shanghai est bien utile. Chaque année, il détermine les meilleures universités du monde. L'EPFL et l'EPFZ y font souvent bonne figure aux côtés d'autres établissements suisses.

Voici comment leur classement a évolué depuis l'année dernière:

L'ETH de Zurich, classée 22e, est toujours la première institution du pays, mais elle a perdu une place depuis 2024. Son score total est passé de 44,5 à 44,1. L'université de Tsinghua, en Chine, est notamment passée devant.

L'EPFL reste sur la deuxième marche nationale, mais a connu une belle ascension, passant en 2024 de la 55 e place à la 44ᵉ. Son score est en outre passé de 32,2 à 34,1.

place à la 44ᵉ. Son score est en outre passé de 32,2 à 34,1. L'université de Genève est restée stable, à la 58e place. Son score est passé de 32 à 31,9.

Pour terminer, l'université de Zurich a connu une légère ascension, allant de la 67e à la 64e position. Son score global a été amélioré, passant de 30 à 30,8.

Le classement des 100 premières universités mondiales est ci-dessous. Le top 10 reste exclusivement occupé par des établissements anglo-saxons, l'américaine Harvard se classant en tête suivie par Stanford et le MIT. Au Royaume-Uni, Cambridge et Oxford restent respectivement quatrième et sixième.

Quels sont les critères?

Afin de dresser sa liste, ShanghaiRanking Consultancy se focalise sur six indicateurs bien précis que voici:

La quantité d'alumni (anciens élèves) récompensés pour leurs travaux, comme des prix Nobel ou des médailles Fields en mathématiques. La quantité de professeurs récompensés pour leurs travaux, comme des prix Nobel ou des médailles Fields en mathématiques. Le nombre d'auteurs publiés et largement cités dans des bases de données spécialisées dans la propriété intellectuelle et la connaissance scientifique comme Clavirate. Le nombre d'articles publiés dans des revues spécialisées en nature et sciences à comité de lecture. (Ou autres types de revues, selon la spécialité de l'université). Le nombre d'articles indexés dans le Science Citation Index Expanded (SCIE), un index de propriété intellectuelle des affaires scientifiques, dans le Social Sciences Citation Index (SSCI), un autre indice de citation interdisciplinaire et dans le Web of Science (WoS). Finalement, les résultats scolaires par élève d'un établissement.

