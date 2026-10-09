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Terrorisme

Flydubai: Il planifiait une attaque inspirée du 11 septembre

On n&#039;est peut-être pas passé loin d&#039;un &quot;nouveau 11 septembre 2001 (Archives).
Pourtant, le co-pilote remplissait toutes les exigences de sécurité requises lors de son embauche, a ajouté vendredi le procureur émirati (image d'illustration).Keystone

Vol Flydubai: le co-pilote planifiait une attaque inspirée du 11 septembre

Le copilote d’un vol Flydubai à destination de Tel-Aviv, qui avait agressé le pilote fin septembre, préparait un attentat-suicide contre l’aéroport Ben Gourion, selon le procureur émirati.
09.10.2026, 19:4809.10.2026, 19:48

Le co-pilote omanais du vol de Flydubai à destination de Tel Aviv, qui avait attaqué le pilote provoquant un atterrissage d'urgence fin septembre en Arabie saoudite, planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Ben Gurion, a affirmé vendredi le procureur émirati.

Ce co-pilote s'est inspiré des attentats du 11 septembre, et «a affirmé avoir agi seul, sans l'implication d'autres personnes», a indiqué le procureur général émirati, Hamad Saif Al Shamsi dans un communiqué, ajoutant que l'enquête se poursuivait «afin de vérifier cette affirmation».

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Le co-pilote remplissait toutes les exigences de sécurité requises lors de son embauche, a ajouté vendredi le procureur émirati.

«Il remplissait les conditions professionnelles et de sécurité requises à l'embauche, comme la détention d'une licence de pilote, la présentation d'un certificat de bonne conduite et la soumission aux vérifications requises», a affirmé Hamad Saif Al Shamsi. «Aucune de ces procédures n'a révélé d'indices laissant supposer ses opinions extrémistes», a-t-il ajouté. (sda/ats/afp)

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