Le pilote indien Smit Machchhar s'est entretenu par visio avec Narendra Modi. Keystone

Vol Flydubai: le pilote agressé raconte son «ultime effort»

Attaqué au couteau par son copilote, Smit Machchhar est parvenu à ouvrir la porte du cockpit, permettant l'intervention de passagers. Il s'est confié lors d'un appel avec le premier ministre indien Narendra Modi.

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Le pilote indien Smit Machchhar, poignardé par son copilote à bord d'un vol Flydubai à destination d'Israël, a affirmé vendredi au premier ministre Narendra Modi avoir agi pour protéger les passagers en parvenant, dans «un ultime effort», à ouvrir la cabine de pilotage. «J'essayais de sauver ma vie, mais je savais que je ne pouvais pas laisser toutes ces personnes mourir», a déclaré Machchhar depuis son lit d'hôpital lors d'un appel avec Modi dont les services ont relayé la vidéo sur les réseaux sociaux.

L'avion reliait Dubaï à Tel-Aviv avec 174 personnes à bord, dont 166 Israéliens selon les médias, lorsque la confrontation a eu lieu mercredi. Machchhar, pilote depuis 17 ans et commandant de bord depuis 11 ans, a raconté comment il s'est aperçu que l'appareil était en train de chuter alors qu'il gisait blessé, et comment il a réagi dans un ultime effort.

«J'avais (...) tellement de blessures que je m'étais effondré. C'est alors que j'ai senti que l'avion était en train de chuter. Je savais que c'était ma dernière chance et que la porte était juste là», a-t-il raconté.

«Je subissais encore des coups à ce moment-là, mais j'ai simplement ouvert la porte et tout le monde est entré»

Machchhar a expliqué que ses années d'expérience lui avaient permis de comprendre ce qui se passait malgré ses blessures. Les circonstances exactes de l'affrontement entre les deux pilotes font l'objet d'une enquête.

Modi et Netanyahou saluent

Le copilote aurait attaqué Machchhar, le blessant et déclenchant une bagarre pour prendre le contrôle de l'appareil. Des passagers sont intervenus pour empêcher le crash du Boeing de Flydubai, qui a finalement effectué un atterrissage d'urgence en Arabie saoudite.

Modi a estimé que son «immense courage» a permis de sauver des centaines de vies et d'éviter «une grande tragédie». Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui aussi salué son «courage extraordinaire» et d'avoir ainsi «évité une catastrophe en plein vol» mercredi.

Les passagers ont raconté, qu'une fois la porte ouverte, ils sont entrés dans le cockpit et qu'une lutte pour le contrôle s'en est suivie, après que l'avion a soudainement piqué du nez, perdant environ 17 000 pieds d'altitude en l'espace d'une minute, selon le site Flightradar24. (jzs/ats/afp)