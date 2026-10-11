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Grèce: voici à quoi ressemble le plus grand projet urbain d'Europe

Voici à quoi ressemblera le projet Ellinikon une fois achevé.
Voici à quoi ressemblera le projet Ellinikon une fois achevé.Image: the ellinikon

6,2 millions de mètres carrés: ce projet urbain est le plus grand d'Europe

Pendant des décennies, l'ancien aéroport d'Athènes est tombé en ruine, et l'immense site est resté inutilisé. Grâce à un ambitieux projet immobilier, une ville entière est en train d'y naître.
11.10.2026, 12:0111.10.2026, 13:39
Laura Helbig / t-online
Un article de
t-online

Là où des avions décollaient et atterrissaient jusqu'en 2001 va bientôt s'étendre une ville entièrement nouvelle au bord de la mer. Au sud du centre d'Athènes, sur le site de l'aéroport désaffecté d'Elliniko, sort de terre «The Ellinikon», qui est, selon ses promoteurs, le plus grand projet de développement urbain d'Europe.

De premières grandes zones sont déjà ouvertes, et le visage de la Riviera athénienne doit changer nettement l'an prochain. Les visiteurs de la capitale grecque auront ainsi bientôt une région totalement nouvelle à découvrir, directement au bord de l'eau.

Ellinikon.
carte: watson

De la piste à la ville

L'aéroport d'Elliniko a été, pendant des décennies, la porte d'entrée d'Athènes sur le monde, jusqu'à son remplacement en 2001 par le nouvel aéroport Elefthérios Venizélos. Le site, situé sur le golfe Saronique, est ensuite tombé à l'abandon, les terminaux et les pistes restant inutilisés.

Aujourd'hui, le promoteur Lamda Development transforme cette surface en une nouvelle ville côtière: sur 6,2 millions de mètres carrés, des quartiers résidentiels, des bureaux, des hôtels, des pôles commerciaux et de vastes espaces verts sont en construction.

Le projet doit créer des dizaines de milliers d'emplois et passe pour l'un des chantiers urbains les plus ambitieux d'Europe.

La vidéo de présentation 👇

Source: the_ellinkion_officialVidéo: instagram

Le premier grand ouvrage est déjà ouvert: l'Ellinikon Sports Park. En accès libre, il propose notamment des terrains de football, de basket-ball et de tennis, des sentiers de course à pied et des pistes cyclables, ainsi que des espaces verts pour le fitness en plein air et des aires de jeux.

June 8, 2016 - Athens, Attica, Greece - Images from the east terminal of the former Athens airport, on June 8, 2016. The Greek government on Tuesday signed a Memorandum of Understanding with Lamda Dev ...
L'ancienne piste de l'aéroport désaffecté d'Elliniko.Image: imago stock&people

Voici tout ce qui est prévu

Le cœur du nouveau quartier doit toutefois être son parc côtier. Avec quelque 200 hectares, il doit compter parmi les plus grands parcs urbains d'Europe. Selon les promoteurs, environ 30 000 arbres et près d'un million de plantes et d'arbustes doivent y pousser. S'y ajoutent d'autres aménagements directement au bord de la mer:

  • une plage accessible au public sur la Riviera athénienne,
  • des kilomètres de sentiers de promenade et de pistes cyclables le long de la côte,
  • des espaces de loisirs, de sport et de culture pour les habitants et les touristes.

Pour les voyageurs qui visitent Athènes, c'est une toute nouvelle destination d'excursion qui voit ainsi le jour: une bande côtière verdoyante pour se promener, se baigner et s'attarder, à quelques kilomètres seulement du centre-ville.

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Le projet prendra véritablement son essor en 2027. Dès le début de l'année, des logements, des parcs et de premières surfaces commerciales doivent être ouverts progressivement, et les premiers habitants emménageront alors. Parmi les constructions les plus marquantes figurent la Riviera Tower, le plus haut bâtiment de Grèce avec quelque 200 mètres, ainsi qu'un grand centre commercial.

Il faudra toutefois encore des années avant que la ville soit entièrement achevée. (trad. ysc)

August 24, 2024, Athens, Greece: The Riviera Tower is gaining height, one floor every 5 days. Hellinikon Marina Residential Tower, is a residential skyscraper located at the coastal district of Ellini ...
Les travaux avancent à grands pas dans le sud d'Athènes.Image: Imago
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