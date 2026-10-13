Un appareil de la compagnie aérienne malaisienne à bas coûts Firefly (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Incendies en Indonésie: cette compagnie suspend ses vols

En raison d'un nuage toxique en Indonésie voisine, la compagnie aérienne malaisienne Firefly ne reliera plus Kuala Lumpur et Singapour jusqu'à mercredi.

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La compagnie aérienne malaisienne à bas coûts Firefly a prolongé jusqu'à mercredi l'annulation de ses vols entre Kuala Lumpur et Singapour, a-t-elle annoncé. La qualité de l'air s'est fortement dégradée en raison de la fumée des incendies en Indonésie voisine.

Tôt mardi, Singapour figurait parmi les deux grandes villes les plus polluées au monde selon IQAir, un organisme suisse de surveillance de la qualité de l'air. L'indice de la qualité de l'air a atteint «193» mardi dans la cité-Etat, un niveau «nocif» pour la santé. Au-delà de 300, le niveau de qualité de l'air est considéré comme «dangereux».

Depuis des mois, l'Indonésie lutte contre des incendies qui ont ravagé de vastes étendues de forêts et de tourbières principalement à Bornéo et la fumée, toxique pour la population, s'est propagée en Malaisie voisine, ainsi qu'à Singapour et jusqu'aux Philippines.

Firefly a qualifié de «mesure de sécurité proactive» la prolongation de la suspension des vols, entamée samedi, entre l'aéroport Sultan Abdul Aziz Shah de Kuala Lumpur et l'aéroport Seletar à Singapour, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué publié tard lundi.

Incendies attisés par le phénomène El Niño

À Singapour, les autorités ont activé des dispositifs permettant aux habitants de bénéficier de soins à des prix abordables pour des problèmes de santé liés à la fumée toxique. Ce dispositif avait été activé pour la dernière fois en 2015, déjà en raison de la fumée toxique issue d'incendies en Indonésie.

En Malaisie voisine, les écoles ont rouvert mardi dans la plupart des États grâce à une légère amélioration de la qualité de l'air, mais sont restées fermées dans trois États, un territoire fédéral et plusieurs districts.

Selon les experts, les incendies en Indonésie sont attisés par un phénomène météorologique El Niño d'une intensité exceptionnelle, provoquant les pires niveaux de pollution enregistrés depuis des années. (jzs/ats/afp)