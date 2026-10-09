Située à Istanbul, en Turquie, la basilique Sainte-Sophie a été construite entre 532 et 537 sous l'empereur Justinien Ier et est considérée comme l'un des édifices les plus remarquables de tous les temps. Elle est aujourd'hui une mosquée. Image: imago

Cette célèbre basilique cachait un secret de 9 kilomètres de long

Des travaux de restauration ont permis de dégager quelque neuf kilomètres de tunnels sous la basilique Sainte-Sophie, à Istanbul. Une fois les travaux terminés, certaines parties du réseau pourraient être ouvertes aux visiteurs.

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Selon le ministre turc de la culture et du tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, un réseau assez étendu de galeries et de tunnels souterrains se trouve sous l'ancienne basilique byzantine devenue mosquée Sainte-Sophie. Certaines sections atteignent une longueur de neuf kilomètres.

Dans un avenir proche, cet immense réseau de tunnels, caché sous l’édifice historique et objet de légendes depuis des siècles, pourrait accueillir des visiteurs. Le ministre a indiqué dans le quotidien turc Yeni Şafak:

«Il y a toutefois des effondrements et des zones qui empêchent le passage. Nous poursuivons actuellement les travaux de nettoyage et de rénovation dans les sections accessibles. Une fois les travaux terminés, nous pourrons envisager d’ouvrir aux visiteurs des sections adaptées et sûres.»

Le réseau de tunnels s'étend, par tronçons, sur une longueur de neuf kilomètres. Image: Yeni Şafak

Certaines parties du réseau de tunnels se sont effondrées. Image: Yeni Şafak

Une restauration de grande ampleur

Mehmet Nuri Ersoy a également relevé, concernant les travaux de restauration déjà engagés sur le monument:

«Afin de transmettre l’édifice en toute sécurité aux générations futures, nous menons les travaux de restauration, de conservation et de renforcement les plus vastes de l’histoire de la République.»

Sont déjà achevés, entre autres, les travaux sur les tombeaux, une école construite à l’époque ottomane, la tour de l’horloge, le sol, la galerie ainsi que sur un minaret ajouté au nord-est.



Les travaux de renforcement structurel de la coupole principale, qui constituent la phase la plus importante du projet, se poursuivent. Mehmet Nuri Ersoy poursuit:

«Dans la demi-coupole orientale aussi, une nouvelle phase est désormais engagée, parallèlement au renforcement de la structure porteuse. Elle se concentre sur la conservation des mosaïques, des peintures et des surfaces en marbre.»

On s’attend à ce que les principaux travaux sur la coupole prennent au moins un an. La restauration de la façade extérieure devrait, elle, être achevée d’ici fin 2027. D’ici là, une grande partie des échafaudages pourra être démontée et l’aspect de Sainte-Sophie pourrait être en grande partie rendu à son état d’origine. Ensuite, les travaux pourraient se poursuivre aux étages inférieurs et dans les zones non visibles par les visiteurs.

La basilique Sainte-Sophie est actuellement en cours de restauration. Image: Imago

Eglise patriarcale de Constantinople

Sainte-Sophie a été construite entre 532 et 537 sous l’empereur Justinien Ier. Elle est considérée comme un chef-d’œuvre de l’architecture de l’Antiquité tardive et comme l’un des édifices les plus importants de tous les temps. Elle fut pendant des siècles l’église patriarcale de Constantinople et le lieu de culte le plus important de l’Empire romain d’Orient.

Après la conquête ottomane de Constantinople en 1453, elle a été transformée en mosquée. Elle a obtenu, en 1935, le statut de musée, avant que les autorités turques ne la transforment à nouveau en mosquée en 2020. (dhr, trad.ysc)