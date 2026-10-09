Cette célèbre basilique cachait un secret de 9 kilomètres de long
Selon le ministre turc de la culture et du tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, un réseau assez étendu de galeries et de tunnels souterrains se trouve sous l'ancienne basilique byzantine devenue mosquée Sainte-Sophie. Certaines sections atteignent une longueur de neuf kilomètres.
Dans un avenir proche, cet immense réseau de tunnels, caché sous l’édifice historique et objet de légendes depuis des siècles, pourrait accueillir des visiteurs. Le ministre a indiqué dans le quotidien turc Yeni Şafak:
Une restauration de grande ampleur
Mehmet Nuri Ersoy a également relevé, concernant les travaux de restauration déjà engagés sur le monument:
Sont déjà achevés, entre autres, les travaux sur les tombeaux, une école construite à l’époque ottomane, la tour de l’horloge, le sol, la galerie ainsi que sur un minaret ajouté au nord-est.
Les travaux de renforcement structurel de la coupole principale, qui constituent la phase la plus importante du projet, se poursuivent. Mehmet Nuri Ersoy poursuit:
On s’attend à ce que les principaux travaux sur la coupole prennent au moins un an. La restauration de la façade extérieure devrait, elle, être achevée d’ici fin 2027. D’ici là, une grande partie des échafaudages pourra être démontée et l’aspect de Sainte-Sophie pourrait être en grande partie rendu à son état d’origine. Ensuite, les travaux pourraient se poursuivre aux étages inférieurs et dans les zones non visibles par les visiteurs.
Eglise patriarcale de Constantinople
Sainte-Sophie a été construite entre 532 et 537 sous l’empereur Justinien Ier. Elle est considérée comme un chef-d’œuvre de l’architecture de l’Antiquité tardive et comme l’un des édifices les plus importants de tous les temps. Elle fut pendant des siècles l’église patriarcale de Constantinople et le lieu de culte le plus important de l’Empire romain d’Orient.
Après la conquête ottomane de Constantinople en 1453, elle a été transformée en mosquée. Elle a obtenu, en 1935, le statut de musée, avant que les autorités turques ne la transforment à nouveau en mosquée en 2020. (dhr, trad.ysc)