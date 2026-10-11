Le ministre turc de l’Intérieur Mustafa Ciftci (au centre), lors d’une réunion sur la migration à Athènes, le 29 avril 2026. Ses services suivent l’accident de car qui a fait au moins 11 morts en Turquie. Keystone

Un accident de car fait au moins 11 morts en Turquie

La collision avec un camion dans l’ouest du pays a également fait 27 blessés, dont 18 dans un état critique ou en urgence vitale.

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Un car de tourisme s'est renversé dimanche après avoir percuté un camion dans l'ouest de la Turquie, ont annoncé les autorités. Au moins 11 morts et 27 blessés sont à déplorer.

L'accident est survenu près de l'entrée d'une autoroute, entre Bursa et la cité balnéaire d'Izmir, a indiqué le gouvernorat de Manisa sur X. «Dans cet accident, 11 de nos concitoyens ont perdu la vie et 27 ont été blessés», a-t-il ajouté.

Le gouverneur de Manisa, Vahdettin Özkan, a précisé aux médias turcs que 34 passagers se trouvaient à bord du car. Parmi les 27 blessés, 16 sont en situation critique et deux en urgence vitale.

Les secours ont été immédiatement envoyés sur les lieux, a indiqué le ministre de l'intérieur Mustafa Ciftçi sur son compte X. «Nous suivons de près le déroulement de la situation en coordination avec l'ensemble des institutions concernées», a-t-il assuré.

Une photo de l'agence DHA montrait le car renversé, le pare-brise déchiqueté, à cheval sur les barrières de sécurité.

Selon plusieurs médias, le camion était une dépanneuse. Les premières informations indiquent que celle-ci aurait «empiété sur la voie opposée, provoquant la collision», selon Hurriyet. (tib/ats)